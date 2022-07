Pasalic alla Roma?/ Calciomercato news, contatti con l’Atalanta per il centrocampista

Calciomercato news, Mario Pasalic alla Roma per il centrocampo di Mou

La sessione di calciomercato estivo può sempre regalare qualche sorpresa ed in queste ore emergono in maniera un po’ inaspettata le indiscrezioni riguardanti il possibile approdo di Mario Pasalic alla Roma. Sotto contratto con l’Atalanta fino al giugno del 2025, secondo quanto rivelato dal giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari i giallorossi avrebbero iniziato a sondare il terreno con i nerazzurri per capire quali margini ci potrebbero essere per avviare una trattativa.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Felix per arrivare a Zaha, il punto su Zaniolo e Dybala

Al tecnico dei capitolini José Mourinho farebbe comodo avere un altro centrocampista in attesa di capire quale sarà il futuro di Nicolò Zaniolo, accostato con una certa insistenza alla Juventus, e dopo aver abbracciato Nemanja Matic. Il ventisettenne croato vanta inoltre una grande esperienza pure a livello internazionale avendo vestito le maglie di Hajduk Spalato, Elche, Monaco, Chelsea e Milan nel corso della sua carriera e potrebbe dare una mano alla squadra che ha vinto la Conference League nell’affrontare quest’anno l’Europa League.

Dybala alla Roma?/ Calciomercato, primo incontro tra il gm Tiago Pinto e l'entourage

Calciomercato news, primo contatto con l’Atalanta per Pasalic alla Roma

Le chances di vedere Mario Pasalic alla Roma in questa finestra di calciomercato potrebbero dunque aumentare nelle prossime ore. Oltre al profilo di Pasalic, i giallorossi non avrebbero inoltre smesso di seguire Sasa Lukic del Torino consapevoli anche delle possibili partenze dei soliti noti, ovvero Amadou Diawara e Gonzalo Villar con quest’ultimo finito nel mirino del Monza di Galliani e Berlusconi.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Roma News/ Concorrenza per Joan Ruiz, Celik si presenta: "Grande club"

© RIPRODUZIONE RISERVATA