Pasquale Guercia e Luca Funzione/ Chi sono i concorrenti di “Voglio essere un mago”

Chi è Pasquale Guercia, Mako Pago, concorrente “Voglio essere un mago”? I primi frutti dei suoi sacrifici all’età di 11 anni

Dal 21 settembre andrà in onda su Raidue in prima serata un nuovo reality talent incentrato sulla magia, “Voglio essere un mago”. A sfidarsi dodici apprendisti pronti a contendersi l’ambito diploma di mago. Tra questi troviamo Pasquale Guercia, noto come Mako Pago. Ha dichiarato che la magia l’ha aiutato a superare i momenti difficili: “La magia è stato il mezzo grazie al quale superare i momenti più difficili della sua vita. Un po’ alla volta poi nella sua testa si è fatto spazio il sogno di diventare un mago di professione”.

Pasquale Guercia ha anche rivelato di aver iniziato a vedere i primi frutti dei suoi sacrifici all’età di 11 anni: “Inizio a vedere i risultati dei sacrifici che ho iniziato a fare 6 anni fa all’età di 11 anni quando ancora non sapevo cosa mi aspettasse. Oggi posso dire grazie a tutti quelli che mi hanno sempre supportato (anche a quelli che prima non lo facevano ma lo fanno adesso). Ad oggi penso che se non avessi avuto alcune sofferenze nella mia vita, la magia non si sarebbe potuta poggiare su di esse e quindi sarebbe mancata la base su cui costruire la persona che sono oggi”. Dalle prime informazioni, apprendiamo che il suo asso nella manica sono le colombe e che il nonno lo aiuta a costruire oggetti magici. Intorno al suo nome c’è tanta curiosità. Pasquale Guercia è anche molto seguito sui social tanto da contare migliaia di followers su Tik Tok.

Il secondo mago apprendista di “Voglio essere un mago” è Luca Funzione. Diciottenne, originario di Sarzana, si è dichiarato grande fan di Harry Potter. Ha una storia particolare alle spalle in quanto è stato adottato all’età di due anni e il suo interesse per la magia è arrivato all’età di sei anni. Ha definito la magia una vera e propria valvola di sfogo. Luca Funzione è ha una personalità molto forte. Oltre ad essere determinato è un tipo carismatico tanto da essere considerato un leader dai suoi amici. Su Raiplay ammette: “Non sono un mago dolce, pacioccoso e carino come gli altri. Sono quello che ti lascia un po’ di suspance”. Sulle ragazze confida di far colpo proprio con la magia: “Con i miei trucchi riesco a rubare il numero di cellulare. Molte rimangono stupite”. Poi Luca Funzione lancia un appello: “Per me la ragazza perfetta deve essere tanto cattiva e deve avere spirito di competizione altrimenti mi annoio”. L’appuntamento è per il 21 settembre in prima serata su Raidue a “Voglio essere un mago”.

