Pasquale La Rocca, chi è coach di Wanda Nara a Ballando con le Stelle 2023/ Vinse con Luisella Costamagna e..

Pasquale La Rocca vinse Ballando con le Stelle con Luisella Costamagna: riuscirà a confermarsi ancora?

Pasquale La Rocca è noto per aver trionfato nell’edizione passata di Ballando con le Stelle, assieme alla giornalista Luisella Costamagna. Inizialmente, Luisella aveva abbandonato lo spettacolo a causa di un infortunio, salvo poi rientrare e trionfare meritatamente. I tanti successi di La Rocca nelle varie edizioni di Ballando con le Stelle, sono diventati oggetto di discussione nel corso delle puntate, con Selvaggia Lucarelli che aveva battibeccato diverse volte con il maestro di danza e con la sua allieva.

Luca Favilla, chi è il coach di Sara Croce a Ballando con le Stelle 2023/ Quella volta con Manuela Arcuri...

“Posso chiederti Pasquale quante edizioni hai vinto in Ballando con le stelle? Tre su tre? Complimenti. Credo che da un punto di vista statistico sia impossibile che tu abbia avuto sempre la miglior ballerina di tutte le edizioni. Mi domando, allora: è Pasquale o Luisella?”.

Ballando con le Stelle 2023, Pasquale la Rocca punta su Wanda Nara

Per quanto riguarda la carriera del ballerino, nonché coach di Wanda Nara nell’edizione di quest’anno, sappiamo che il suo percorso nel mondo della danza è cominciata all’estero. Nel 2013, è entrato a far parte del cast di Burn the Floor a Broadway, ottenendo una visibilità importante a livello internazionale. Ha poi partecipato alle edizioni di Ballando con le Stelle in Belgio e in Irlanda, vincendo entrambe le competizioni.

"Carolyn Smith morta" è una fake news/ Lo sfogo della coreografa: "Persone orrende mi vorrebbero altrove"

Lo stesso è accaduto in Italia, come dicevamo, al fianco di Luisella Costamagna. Quest’anno lo troviamo vicino alla prorompente Wanda Nara e cresce la curiosità di capire a cosa potrà ambire la coppia. La moglie di Mauro Icardi, di certo, è determinata a ricalcare le orme di chi l’ha preceduta: riuscirà nell’impresa?

LEGGI ANCHE:

Antonio Caprarica lascia Ballando con le stelle 2023 per infortunio?/ "Ci tiene a restare in gara, però…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA