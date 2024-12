Pasquale La Rocca annuncia il suo possibile addio a Ballando con le stelle 2024: gelo in studio!

È un annuncio tanto inaspettato quanto scioccante quello di Pasquale La Rocca ad un passo dalla proclamazione del vincitore di Ballando con le stelle 2024. Il maestro, tra i più vincenti del programma, interrompe l’annuncio di Milly Carlucci, prossima a rivelare il terzo classificato di questa edizione, chiedendo un minuto per rivelare qualcosa di personale, che gela lo studio.

Pasquale La Rocca parte ringraziando la conduttrice e tutti coloro che l’hanno supportato nella sua avventura a Ballando con le stelle: “Ci tenevo a dire due cose: il primo è un ringraziamento a te e a tutta la squadra per avermi accolto in questi anni qui, su questa pista tanto amata, e alle meravigliose partner che mi hanno accompagnato in questo viaggio.” Fatte queste premesse, lancia l’annuncio: “Un’altra cosa che vorrei condividere con tutti è che, dopo tanti anni di carriera professionale, questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questo palco!” Il ballerino annuncia che sta riflettendo sul suo possibile addio al programma, anche se non ha ancora preso una decisione definitiva. Milly Carlucci per prima e Selvaggia Lucarelli subito dopo si oppongono a questa scelta, invitando Pasquale a ripensarci.