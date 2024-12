La delusione pari al rammarico per Federica Nargi, terza nella classifica finale Ballando con le Stelle 2024: non sarà lei a ottenere il titolo di vincitore di questa edizione, perché al ring finale salgono Bianca Guaccero e, a sorpresa, Federica Pellegrini. Lei la vera sorpresa di questa edizione, anche per come era cominciata e per le difficoltà che ha dovuto incontrare tra vari avvicendamenti a livello di partner.

Ma Pasquale La Rocca ha saputo tirare il meglio nel giro di poche settimane, lasciando la sensazione che potesse fare anche meglio se fosse arrivato prima a ballare con lei. Ora Bianca Guaccero, la grande favorita, può davvero tremare, perché la rimonta dell’ex nuotatrice rischia davvero di travolgerla, o basterà il talento mostrato fin qui per ottenere la vittoria? (agg. di Silvana Palazzo)

VERSO LA CLASSIFICA FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2024

Hanno ottenuto più voti in assoluto dalla giuria, hanno conquistato anche i social: la classifica finale Ballando con le Stelle 2024 ideale dovrebbe veder spiccare Bianca Guaccero, che ha dominato questa edizione del dance show di Milly Carlucci. Ma non si tratta di un dominio assoluto da parte della conduttrice, motivo per il quale lei e Giovanni Pernice non hanno la vittoria in tasca.

Gliela contendono Federica Nargi e Federica Pellegrini, che hanno completato il podio di questa edizione in cui ha spiccato la componente femminile. In effetti, già nella prima classifica mostrata durante la puntata, quella parziale e che ha dato vita agli incroci per le sfide, il podio è stato esattamente questo, a conferma di una direzione ormai presa, ma solo da confermare nelle ultime battute.

CLASSIFICA FINALE BALLANDO CON LE STELLE 2024: SOLO RIMPIANTI PER FEDERICA PELLEGRINI?

Se Bianca Guaccero deve guardarsi le spalle soprattutto da Federica Nargi, l’unica in grado di contenderle il titolo di vincitrice per il talento mostrato, è innegabile però la rimonta messa in atto da Federica Pellegrini, che termina questa edizione di Ballando con le Stelle 2024 con una medaglia di bronzo (non ancora ufficiale) a cui non è abituata, vista la sua carriera. Ma considerando il suo percorso non potrebbe aspettarsi di più, anzi resta il rammarico per la consapevolezza che se avesse avuto un partner diverso dall’inizio dell’edizione, forse ora si starebbe giocando la vittoria nella classifica finale Ballando con le Stelle 2024.