Pasquale Laricchia confronto al Grande Fratello Vip?/ “Fuori dalla Casa? Niente è come sembra”

Qual è il sogno proibito degli amanti del trash e del Grande Fratello Vip 2020? Rivedere Pasquale Laricchia in casa, questa è certo. Ancora in molti non si spiegano come mai Andrea Denver sia ancora in casa e uno come Pasquale sia fuori soprattutto dopo le preferenze social e la sua simpatia ma, a quanto pare, è andata così e Patrick Ray Pugliese è rimasto il solo a poter portare avanti la bandiera degli ex gieffini. In molti hanno notato la sua sofferenza per via dell’uscita dell’amico lunedì scorso anche se in queste ultime ore ha trovato un complice in Paolo Ciavarro, ma se tutto cambiasse proprio questa sera? A stuzzicare i fan del reality, almeno i sognatori, ci ha pensato proprio Pasquale Laricchia che ha preso la parola sui social per ringraziare tutti ma, soprattutto, per mettere un po’ di pepe nella sua eliminazione lasciando pensare che questa sera non lo vedremo solo tra gli eliminati.

PASQUALE LARICCHIA NELLA CASA DEL GRANDE FRATELLO VIP 2020?

A sconvolgere la mattinata dei fan del Grande Fratello Vip è stata la didascalia che ha accompagnato la foto che lo ritrae al rientro in studio dopo l’eliminazione, didascalia che recita: “Ragazzi, vorrei ringraziarvi uno ad uno per il supporto ricevuto ma siete davvero tantissimi! L’avventura nella casa del #GFvip4 per me si è conclusa ma, ricordatevi!……#nullaècomesembra, A presto!”. Questo significa davvero che Pasquale Laricchia tornerà nella casa o solo che lo ritroveremo in studio o, magari, pronto a fare uno scherzo all’amico Patrick? La risposta al momento non c’è né sui social e né nel comunicato del Grande Fratello relativo alla puntata di questa sera ma, sicuramente, dopo quello che è successo, in molti sarebbero contenti di rivederlo in casa, anche solo per un po’ magari se non per gioco allora per uno scontro epico con Barbara Alberti.

