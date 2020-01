PASQUALE LARICCHIA/ “Nella Casa siamo lasciati a noi stessi!” (Grande Fratello VIP 4)

“I ricordi sono positivi. Lo rifarei, ma con diversi concorrenti.” Parlava così Pasquale Laricchia in un’intervista di qualche tempo fa ricordando la sua avventura al Grande Fratello. E quel desiderio di tornare nella Casa più spiata d’Italia diventa realtà a partire da oggi. Pasquale d’altronde ha ammesso di aver sempre seguito il programma i questi anni: “Mi sono divertito a guardare le altre edizioni dato che c’è sempre stato qualche elemento interessante. Posso dirti che quando vado in giro mi dicono tutti la stessa cosa, cioè che ricordano con piacere le vecchie edizioni.” E sulla sua di avventura ha svelato “Segreti non ce ne sono. Era tutto vero ed eravamo lasciati a noi stessi, meglio così. Abbiamo ottenuto grande successo ed è stato merito nostro.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pasquale Laricchia torna al Grande Fratello!

Pasquale Laricchia sta per tornare nella Casa più spiata d’Italia a distanza di diversi anni dalla prima partecipazione. Lo ricordiamo nella terza edizione del Grande Fratello, che gli ha permesso di classificarsi ottavo, e ora avremo modo di rivederlo in tv come concorrente del GF Vip 4. Classe 1972, lo ricordiamo ancora per i suoi noti tormentoni in dialetto pugliese, tipo Stip ca truov, Meglio ferit che muort, U lup u pil cang ma no u viz e molte altre ancora. Da non dimenticare anche tutte le liti avvenute nella Casa, come con Luca Argentero e altri finiti nel suo mirino. Il tutto solo per via della sua natura di “uomo con il testosterone”. Da sempre in difesa del suo amato Sud, Pasquale non ha esitato a mostrare questo lato del suo carattere anche di recente, durante una puntata di Pomeriggio Cinque. La lite è da attribuire ad una dichiarazione di Patrizia Groppelli, intenta a spiegare ai telespettatori il significato del termine lombardo “giargianes” e finita poi nel mirino di Laricchia. “I giargianesi sono i provinciali, i turisti della domenica, quelli che si vestono a festa per venire a Milano a fare shopping”. Immediata la risposta di Pasquale, che ha chiesto alla padrona di casa se questa definizione non fosse razzista. “Lei si sente autorizzata a offendere e denigrare tutti. Questa è una forma di razzismo e classismo, deve moderarsi”, ha concluso.(Clicca qui per guardare il video di Pasquale Laricchia)

Pasquale Laricchia: “L’uomo forte non deve chiedere ma decidere”

Da modello a concorrente del GF Vip 4 il passo è breve: Pasquale Laricchia approfitta dei giorni che lo separano dal nuovo ingresso nella Casa per rispolverare ricordi del suo passato nel mondo della moda. “Un’altra foto del mio book (anni 90), quando facevo il modello per la Flash Model Management”, scrive allegando uno scatto in cui non manca un breve estratto del suo pensiero: “L’uomo forte non deve chiedere ma decidere”. L’ultima condivisione risale tra l’altro al giorno prima della Befana, visto che come di consueto tutti i concorrenti del reality dovranno tenersi alla larga dai social ancora prima di fare l’effettivo ingresso nel loft di Cinecittà. “Vi saluto, da domani vado in ritiro. Peace and love”, scrive brevemente ai suoi ammiratori. Prima di lasciare il suo mondo, Pasquale ha realizzato gli ultimi lavori e non solo in radio, visto che conduce una trasmissione, ma anche dal punto di vista fisico. “Quando il workout si fa serio, prima di entrare nella Casa”, scrive infatti mostrandosi in palestra, in una posa plastica che mette in evidenza il fisico scolpito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA