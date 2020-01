Pasquale Laricchia, sarà eliminato?/ Il tetro presagio di Barbara Alberti… (Grande Fratello Vip)

Pasquale Laricchia è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini in onda lunedì 20 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. L’ex concorrente del GF 3 è tornato quest’anno tra i protagonisti all’interno della casa più spiata d’Italia facendosi da subito notare per una bravata, finita male, con gli ex compagni Salvo, Sergio e Patrick. Se Salvo è stato giustamente squalificato dal programma, Pasquale prosegue la sua avventura nella casa, ma questa settimana potrebbe essere eliminato visto che è al televoto con l’ex concorrente storico Patrick e il modello Andrea Denver. Chi la spunterà? Intanto proprio nella casa del GF VIP, Pasquale ha fatto una rivelazione inaspettata visto che ha raccontato di avere una figlia. “Ho promesso di non dire e soprattutto di non fare cazzate. D’altronde sono un padre di famiglia” le parole pronunciate agli ex concorrenti storici con cui ha condiviso la gioia di essere diventato padre di una splendida bambina.

Barbara Alberti su Pasquale Laricchia: “odierà le donne”

Intanto all’interno della casa del Grande Fratello Vip si creano le prime dinamiche e nascono antipatie e simpatie. In questi giorni Pasquale Laricchia è stato preso di mira da Barbara Alberti, la scrittrice e giornalista che, parlando dell’ex concorrente del GF 3, ha pronunciato delle frasi choc. “Ha la faccia da assassino, ci avrebbe ucciso tutti in puntata, odierà le donne” ha detto la Alberti confidandosi ai coinquilini della casa. In particolare la Alberti si è confidata con Rita Rusic dicendo: “ieri sera Pasquale era furioso, ci avrebbe ucciso tutti, esprimeva un’aggressività e un odio… perché lui è troppo esibizionista per rinunciare a questa cosa, però odierà le donne… farà qualcosa di male alle donne”. Le parole della Alberti hanno letteralmente stupito la Rusic che ha replicato: “dici?!” con la scrittrice che ha precisato “aveva una faccia da assassino… farà del male alle donne”.

Pasquale Laricchia sulla squalifica di Salvo Veneziano

Durante la quarta puntata del GF VIP 4, Pasquale Laricchia è tornato a parlare anche della squalifica di Salvo Veneziano eliminato dalla casa per via delle frasi sessiste su Elisa De Panicis. Con lui anche gli amici Pasquale, Sergio e Patrick sono stati ripresi visto che durante il discorso del pizzaiolo siciliano si sono lasciati andare a delle sonore risate che non sono piaciute al pubblico e a tutto il Grande Fratello. Durante la puntata il concorrente del GF 3 è tornato sull’argomento chiarendo una volta e per tutte la sua posizione: “siamo stati superficiali. Le parole non passano, a volte si innesca un meccanismo pericoloso”.



