Pasquale Laricchia e Maria Monsè, lite a Pomeriggio 5/ “Hai le acciughe in testa e..”

Lite in diretta a Pomeriggio 5 tra Pasquale Laricchia e Maria Monsè. Nello seconda parte della puntata della trasmissione di Barbara D’Urso, trasmessa in onda il 10 marzo, è stato trasmesso un filmato con la figlia di Pasquale Laricchia. La piccola, nel video, indossava una maglietta con un brand. Una scelta che Maria Monsè, in collegamento con la figlia Perla Maria e con il marito Salvatore Paravia, ha criticato l’acquisto di vestiti firmati per i bambini. “Io non ho mai fatto indossare a Perla una maglietta col nome grande di un brand”, dice la Monsè. “E’ riferito a me?”, chiede Pasquale Laricchia. “E’ un riferimento generale, ma mi è venuto in mente guardando tua figlia che è molto carina”, risponde la Monsè. “Capisco che è l’era in cui vale tutto, ognuno deve dire quello che pensa anche se pensa il vuoto però non è giusto parlare di una bambina. Io neanche ci ho pensato alla maglia. Hai fatto un’uscita infelice, non serviva”, replica ancora l’ex gieffino.

Pasquale Laricchia contro Maria Monsè: “hai i peperoncini e le acciughe in testa”

Le critiche di Maria Monsè all’abbigliamento della sua bambina hanno scatenato la rabbia di Pasquale Laricchia che, furioso, si scaglia letteralmente contro l’ex gieffina. Pasquale, dopo aver raccontato di non aver assolutamente organizzato il video e di averlo fatto dopo aver ricevuto una richiesta dell’ultima ora, sbotta: “non sono come te. Smettila, ti sei messa i peperoncini e le acciughe in testa. Hai rovinato un bel momento, è come se io criticassi la coroncina che hai fatto mettere in testa a tua figlia. Io, invece, ritengo che se la ragazzina si sente a proprio agio a vestirsi così va bene”. Maria Monsè ribadisce di aver fatto semplicemente un commento generale, ma Laricchia chiude così: “io sono un ragazzo umile e lavoratore a differenza di chi sta a casa a bere e a spassarsela”.

