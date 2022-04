Pasquale Laricchia: “Isola dei Famosi? Floriana Secondi spaesata”/ “Clemente Russo…”

Pasquale Laricchia è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Trends&Celebrities”, trasmissione di Rtl 102.5 News condotta da Francesco Fredella e Giovanni Antonacci e andata in onda nel pomeriggio di oggi, lunedì 11 aprile 2022. In particolare, l’intervista di Pasquale si è concentrata sul ricordo di Floriana Secondi al GF 3. Oggi la donna è una dei concorrenti de “L’Isola dei Famosi” e rappresenta sicuramente una delle figure maggiormente carismatiche presenti in Honduras.

Pasquale Laricchia: "GF è cambiato"/ "Si parla solo di cosa succede fuori dalla Casa"

Dal suo punto di vista, Pasquale Laricchia ha sottolineato che in un reality serve una persona “con la sua personalità. Non ci sono le comodità, non ti scegli gli amici di avventura e tutti vogliono essere leader, dunque è normale che scoppi un macello. L’Isola dei Famosi mette a dura prova i concorrenti. Una concorrente come Floriana si sente spaesata. Le persone non cambiano, la personalità è come un albero: se nasce storto, non può diventare dritto”.

Pasquale Laricchia: "Mi candido per La Talpa"/ "GF Vip? Non è più un reality..."

PASQUALE LARICCHIA: “VOGLIO VIVERE FINO A 150 ANNI”

Successivamente, a “Trends&Celebrities”, Pasquale Laricchia ha commentato l’attuale edizione de “L’Isola dei Famosi” focalizzandosi in particolar modo sui due opinionisti e spendendo parole al miele nei loro confronti: “Nicola Savino mi ha fatto fare l’inviato a ‘Matricole e Meteore’, mentre Vladimir non è la classica opinionista cattiva, quella che deve essere per forza spietata”.

Su Clemente Russo, approdato sull’isola senza buttarsi dall’elicottero come gli altri naufraghi, Pasquale Laricchia ha detto: “Clemente ha paura del vuoto, a ‘La Talpa era terrorizzato’ da prove di questo tipo”. Tra i favoriti Pasquale inserisce il gruppo Rodriguez e Carmen Di Pietro, per poi svelare il suo sogno nel cassetto, del tutto scollegato dalle dinamiche televisive e da qualsivoglia reality show. Infatti, ciò che realmente Laricchia vorrebbe, sarebbe “poter vivere ancora 100 anni, fino a 150. Visto che arriveranno nuovi farmaci, dicono, che renderanno possibile vivere più a lungo, molto probabilmente questo accadrà”.

Pasquale Laricchia/ "Pronto a tornare in Tv con uno show sportivo. Victoria? Chiuso!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA