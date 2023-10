Pasqualina, mamma di Giuseppe Garibaldi e malattia/ Sorpresa al Grande Fratello 2023: “Preoccupato per…”

Sorpresa per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023: arriva mamma Pasqualina

Sorpresa in arrivo per Giuseppe Garibaldi al Grande Fratello 2023. Partito in quarta per questa sua prima avventura televisiva, il concorrente col nome importante nelle ultime settimane ha vissuto un momento di abbattimento. L’energia mostrata nei primi giorni è venuta man mano a mancare, al punto che molti hanno sottolineato in Casa questo cambiamento. Lo stesso Alfonso Signorini ne ha accennato al diretto interessato nel corso di una diretta, e forse proprio per questo stasera è in arrivo per lui un importante incoraggiamento.

Al Grande Fratello 2023 sta infatti per arrivare sua mamma Pasqualina, pronta a riabbracciare suo figlio ma anche a tranquillizzarlo, visto lo sfogo da lui avuto pochi giorni fa.

Mamma Pasqualina al Grande Fratello: la preoccupazione per la malattia

Giuseppe Garibaldi ha recentemente parlato proprio di sua mamma Pasqualina, dicendosi preoccupato per le sue condizioni di salute. “Io sono venuto qui, ma ero un po’ indeciso” ha ammesso il concorrente, spiegando che la mamma a giorni dovrà subire un intervento. Giuseppe non ha voluto specificare di che intervento si tratta, né la malattia o le motivazioni che la costringono a questo ricovero. Fatto sta che Giuseppe è molto preoccupato e proprio per questo stasera riabbraccerà sua mamma che lo aggiornerà sulle sue condizioni. Sarà dunque un momento toccante per i telespettatori del Grande Fratello 2023.

