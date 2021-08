Passaggio a Nord-Ovest, Rete 4/ Un film cult d’altri tempi

Passaggio a Nord-Ovest va in onda oggi, 29 agosto 2021, a partiredalle ore 14.15 su Rete 4. Metro-Goldwyn-Mayer e Loew’s, nel 1940 produssero congiuntamente un film che sarebbe divenuto nel tempo iconico per tanti motivi, una pellicola storica nella cultura americana, non del tutto revisionista, ma con tanti punti sui quali gli americani furono portati a riflettere sulla condizione dei nativi americani e delle ingiustizie subite dai popoli autoctoni: ‘ (Northwest Passage)’.

Il film tratta proprio dei rapporti degli eserciti americani con le tribù indigene del nord, gli stermini, a volte veri e propri genocidi, un lungometraggio a modo suo crudo che mostra le ingiustizie di un’America che non si è mai definitivamente lavata la coscienza del suo passato sanguinoso. Regista del film fu King Vidor, un vero Re a modo suo di una Hollywood che imponeva anche durante la Seconda Guerra Mondiale il suo personale cinema, un cineasta indimenticabile per diverse pellicole tra le quali ricordiamo anche ‘La svolta della strada (The Turn in the Road)’, e parliamo del 1919, ‘La moglie del centauro (The Wife of the Centaur)’ negli anni ’20, ‘Luana, la vergine sacra (Bird of Paradise)’, ora siamo negli anni ’30, ‘L’uomo venuto da lontano (An American Romance)’ mentre già in Europa le nazioni erano stremate dalla Guerra e dal nazionalsocialismo, ‘Guerra e pace (War and Peace)’ negli anni ’50, trasposizione del romanzo di Tolstoj, ‘Salomone e la regina di Saba (Solomon and Sheba)’, ancora una pellicola iconica per un regista che chiuse la sua carriera alla soglia degli anni ’80 dopo ben settant’anni di onorato servizio dietro le cineprese, segnando il cinema indelebilmente.

Passaggio a Nord-Ovest, la trama del film e il cast

Leggiamo la trama di Passaggio a Nord-Ovest. Langdon Towne non se la passa bene nel New Hampshire per diversi problemi con la giustizia. Come voleva e vuole ancora oggi l’America in questi casi, l’alternativa è l’esercito e Towne si arruola in una legione militare che dovrà recarsi in Canada per risolvere, nella modalità americana, alcuni problemi con le popolazioni locali, nello specifico con le tribù pellerossa Abenachi, alleati con i francesi, quindi problema per l’America di confine. Lo sterminio della tribù sarà immorale ma il karma non aiuterà il ritorno dei Rangers sul suolo americano che avranno un rientro catastrofico. Nel cast del nostro film Rete 4 troviamo invece protagonista Spencer Tracy nella parte principale del Magg. Robert Rogers, un attore che è volto di un’America pulita, che fu Santiago ne ‘Il vecchio e il mare’ tratto dal romanzo di Ernest Hemigway, che segnò la sua carriera con diversi successi tra i quali ‘Gli avventurieri di Plymouth (Plymouth Adventure)’, ‘…e l’uomo creò Satana (Inherit the Wind)’ con la regia di Stanley Kramer, ‘Indovina chi viene a cena? (Guess Who’s Coming to Dinner?)’, il suo indimenticabile canto del cigno, una commedia brillante nella quale si parlava di un’America che si poneva diversamente nei confronti della popolazione afro americana. Assieme a Tracy anche Robert Young, protagonista di pellicole da ricordare come nel caso di ‘Un americano qualunque (Joe Smith, American)’, ‘Il vagabondo della città morta (Relentless)’, ‘Il segreto degli Incas (Secret of the Incas)’, una vera gloria del Dopoguerra ad Hollywood.

