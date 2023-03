Passaggio segreto al Grande Fratello Vip?/ Nell’armadio di Onestini, spunta una…

Passaggio segreto al Grande Fratello Vip 2022?

Passaggio segreto nella casa del Grande Fratello Vip 2022? La clamorosa scoperta è arrivata ieri, domenica 12 marzo, durante la festa di compleanno di Oriana Marzoli. L’influencer venezuelana ha chiesto al Grande Fratello di poter festeggiare nel loft dove, per quasi un mese, hanno dormito Ivana Mrazova, Martina Nasoni e Matteo Diamante. Per poter raggiungere il loft, i vipponi devono varcare una porta che si trova vicino al biliardo. Ieri sera, però, il pubblico che ha seguito la diretta, si è reso conto che, nella stanca da letto in cui dorme Luca Onestini, c’è un passaggio segreto che permette di accedere direttamente al loft senza passare dalla casa.

La scoperta è arrivata grazie a Luca Onestini e Oriana Marzoli che, a quanto pare, erano a conoscenza del passaggio segreto. Luca, infatti, ha attraversato il passaggio segreto insieme ad Oriana spiazzando letteralmente il pubblico.

Luca Onestini svela il passaggio segreto

Per portare Oriana Marzoli nel loft dove è stata organizzata la festa di compleanno e non rovinarle la sorpresa, Luca Onestini ha attraversato una porta segreta che si trova nel suo armadio. Un passaggio di cui il pubblico non era a conoscenza fino a ieri sera. Dopo essere passati attraverso l’armadio, Luca e Oriana si sono ritrovati proprio all’interno del loft spiazzando il pubblico che, fino a quel momento, pensavano si trattasse di uno scherzo.

Dopo quasi sei mesi dall’inizio del Grande Fratello Vip 2022, a tre settimane dalla finalissima, è saltato fuori il passaggio segreto che ha sorpreso fortemente tutti i telespettatori.

