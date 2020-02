Patrick Pugliese/ ‘Apprezza’ Antonella Elia ma ‘scarica’ Carlotta Maggiorana (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese uscirà dal Gf Vip 4? Impossibile da dire, soprattutto alla luce di tutte le nomination affrontate con successo. Niente di nuovo tra l’altro per il gieffino, che già in passato ha avuto modo di sperimentare questa volontà del gruppo di farlo fuori in qualche modo. Nelle scorse edizioni, Patrick infatti è finito spesso al televoto e siè salvato numerose volte. E tutto ciò ci fa intuire quanto il pubblico da casa lo sostenga. Qualcosa però, a distanza di così tanti anni dall’ultima partecipazione, potrebbe essere cambiato. Chi ci dice che Patrick non abbia perso la sua fortuna? Intanto il concorrente è sempre più impegnato nel frenare Antonio Zequila e Andrea Denver, ora complici nel fargli gli scherzi. In una delle ultime mattine, i due si sono messi d’accordo per legarlo al letto con delle corse, ma qualcosa è andato storto. Patrick si è svegliato e ha fatto andare in fumo l’intera operazione. Lui se la ride, ma il pubblico continua a scagliarsi contro Er Mutanda proprio per via di questi scherzi fuori controllo. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

PATRICK PUGLIESE, L’AMICIZIA CON ANTONELLA ELIA

Tutte amano Patrick Pugliese al Grande Fratello Vip 4 e anche Antonella Elia sta dimostrando una certa simpatia per l’Highlander. In queste ore, la showgirl infatti gli ha fatto un massaggio alla schiena e sembra che Patrick abbia gradito. Molto di più di quanto abbia trovato piacevole il massaggio di Fernanda Lessa, tra l’altro. Il timore del concorrente in realtà è un altro: che lo facciano cantare nella prossima puntata. Mentre il resto del gruppo era impegnato nelle esercitazioni, Patrick ha preferito rimanere ai margini, seduto sul divano a mangiare le patatine. Lo sguardo perso nel vuoto, qualche bricola attorno alle labbra e nessun accenno a voler partecipare alla sfida. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese. L’Highlander però non si tira indietro quando si tratta di dare il suo conforto a qualcuno della Casa. Nelle ultime ore, Carlotta Maggiorana ha avuto un nuovo crollo e Patrick le è stato vicino. Ha cercato anche di spronarla a rimanere e continuare il gioco: “Pensa che c’è gente che vorrebbe stare qui. Mi dispiace, spero che tu faccia il percorso che ti fa stare più felice”.

