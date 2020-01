Patrick Pugliese/ “Crollo Zequila meraviglioso”: a rischio eliminazione (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese rischia di far squalificare uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4? Dopo aver tentato la sorte già una volta, in seguito allo scoppio dello scandalo Salvo Veneziano, l’ex gieffino ritorna al centro dell’attenzione dei telespettatori. Questa volta però a farne le spese è Antonio Zequila, deriso da Patrick e Andrea Montovoli per non aver accettato la perdita alla sfida di seduzione. “Certe cose non hanno prezzo”, ha detto l’Highlander commentando l’accaduto con l’amico, “il crollo di Zequila è stato meraviglioso. Ha anche lanciato la medaglia a terra, è stato antisportivo”. Il discorso è continuato su questa strada sorridente anche poco dopo, quando i due hanno ipotizzato che a causa della sconfitta, Zequila non avrebbe dormito per l’intera notte. Nulla a che vedere quindi con le frasi di Antonio, che hanno subito fatto infuriare i fan. L’attore e l’Highlander hanno parlato anche del gioco e delle conseguenze delle nomination dello scorso lunedì. “Mi dispiace la nomination a noi tre”, ha detto Montovoli, “un pezzo importante se ne va”. D’accordo anche Patrick, sicuro di aver dato il meglio di se stesso all’interno del gruppo. L’ex gieffino però si sente abbastanza sicuro nello sconfiggere Rita Rusic, con cui non ha avuto modo di legare. “Pensiamo a godercela in questi giorni. Per fortuna abbiamo il nostro gruppo, siamo tutte persone allegre, carine”, ha detto invece Andrea, facendo il nome del gruppetto con cui hanno legato di più.

PATRICK PUGLIESE AL LAVORO CON IL PERSONAL TRAINER

Patrick Pugliese si è dato molto da fare in quest’ultima settimana di Grande Fratello Vip 4. Soprattutto per far ridere il pubblico da casa, anche se non sono mancati i momenti più impegnativi. Memore del consiglio di Fernanda Lessa, sul fatto di lavorare sulla postura per eliminare la pancia, l’ex gieffino si è messo subito all’opera con Jacopo Poponcini per rimettersi in forma. “Ste cose anche 20 anni fa non sarei riuscito a farle”, ha detto al personal trainer del momento, mentre con difficoltà cercava di tenere le gambe del tutto distese. Il piegamento delle ginocchia è andato un po’ meglio, anche se Pugliese ha subito sentito il respiro diventare sempre più affannato. Per non parlare dello stretching per le gambe: “Però bravi, perchè io queste cose non…”, ha detto per complimentarsi con i Super Boys. Ha provato poi anche a fermare l’allenamento per via del dolore al ginocchio, ma Jacopo lo ha convinto a proseguire. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese.

