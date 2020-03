Patrick Pugliese contro Zequila/ “Mi girano i cog*ioni, Adriana Volpe esce e tu…”

Patrick Ray Pugliese s’infuria con Antonio Zequila dopo la decisione di Adriana Volpe di lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020. L’abbandono della conduttrice ha scosso profondamente gli inquilini della casa, in modo particolare Patrick che era già a conoscenza dei problemi di famiglia della conduttrice. Nel lasciare la casa in lacrime, Adriana ha spiegato di doverlo fare per il suo ruolo di madre e di moglie. Alfonso Signorini, poi, durante una diretta Instagram, ha fatto sapere che alcuni problemi seri di salute di un parente hanno costretto Adriana a tornare dalla propria famiglia. Una situazione difficile per la Volpe che ha vissuto con la paura gli ultimi quindici giorni sfogandosi solo con Patrick. Quest’ultimo, così, dopo l’uscita dalla casa della conduttrice, ha puntato il dito contro Antonio Zequila che aveva tentato di sdrammatizzare la situazione.

PATRICK RAY PUGLISE FURIOSO CON ZEQUILA: “COSA VOLEVI DIRE AD ADRIANA? HA PROBLEMI SERI”

Nel lasciare la casa del Grande Fratello Vip 2020, Adriana Volpe non è scesa nei particolari. Tuttavia, nei giorni scorsi, dopo un lungo confessionale, come fa sapere Fanpage, la conduttrice si era confidata con Patrick Ray Pugliese il quale, prima che la regia cambiasse inquadratura, aveva detto: “Ma solo una persona? Si è ammalato un suo conoscente?”. Patrick, dunque, era l’unico a conoscenza della difficile situazione che stava vivendo Adriana e così, dopo l’uscita dell’amica, scosso dall’accaduto, ha puntato il dito contro Antonio Zequila che, ignaro della situazione, aveva cercato di alleggerire l’atmosfera. “Devi avere un momento di comprensione per una cosa grave. Troppo grave. Sta andando fuori di corsa. Cosa gli volevi dire, che la inviti al tuo matrimonio? Sta parlando di una cosa gravissima. Adesso sono serio, mi girano i co….oni”. Quanto accaduto alla Volpe ha lasciato il segno anche sugli altri concorrenti, in particolare su Teresanna e su Licia.





