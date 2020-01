Patrick Pugliese eliminato?/ Fernanda Lessa lo deride:”Sembra che ha il giacchino di quando era magro”

Patrick Pugliese è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. L’avventura per il concorrente del GF 4 potrebbe però concludersi molto presto visto che, durante la diretta di lunedì 20 gennaio 2020, si giocherà il tutto per tutto con la nomination contro Pasquale Laricchia e Andrea Denver. Qualora il modello italo-americano dovesse superare la nomination, solo uno tra gli ex concorrenti storici del GF potrà restare in gioco. Chi la spunterà? Sicuramente il ritorno di Patrick al GF, non è cominciato nel migliore dei modi visto che con gli ex concorrenti storici Pasquale Laricchia, Salvo Veneziano e Sergio Volpini è stato protagonista di una bruttissima pagina di televisione. Patrick, infatti, durante il discorso sessista di Salvo Veneziano, che gli è costato la squalifica dal gioco, invece di interromperlo se la rideva alla grande e questo atteggiamento non è piaciuto al pubblico e alla produzione del programma.

Patrick Pugliese in un centro antiviolenza: “Bisogna fare di più”

Se Salvo Veneziano è stato squalificato per le sue frasi sessiste, Patrick Pugliese è rimasto nella casa con gli altri concorrenti storici, ma la produzione ha deciso di mandarli in un Centro Antiviolenza. “Siete stati i nostri inviati, i nostri occhi e le nostre orecchie” dice Alfonso Signorini, mentre sono proprio i concorrenti del GF commentato la loro esperienza nel centro antiviolenza. “Siamo stati superficiali. Le parole non passano, a volte si innesca un meccanismo pericoloso” dice Paquale Laricchia, mentre Patrick sottolinea: “Bisogna fare di più e più in fretta”. Intanto durante l’ultima diretta non è passata inosservata una frase pronunciata da Fernanda Lessa sull’outfit scelto dall’ex concorrente. “Sembra che ha il giacchino di quando era magro e ora non può permettersi di prenderne un altro” ha detto la modella facendo riferimento alla scelta di giacca dell’ex concorrente del GF 4. Un commento che non è passato inosservato ai fan di Patrick, ma a tutto il pubblico del Grande Fratello Vip 4.

© RIPRODUZIONE RISERVATA