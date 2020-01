Patrick Pugliese/ L’avventura nel tugurio e la vita con… (Grande Fratello Vip 4)

Patrick Pugliese è tra i concorrenti che si sono messi maggiormente in mostra nella prima puntata del Grande Fratello vip 4. Il conduttore di origine iraniana aveva già preso parte alla quarta e alla dodicesima edizione del reality, ma ha deciso di rientrare nella Casa più famosa di Italia per regalarsi – e regalare – una nuova, indimenticabile esperienza. Anche Patrick, prima di poter accedere alla casa di Cinecittà, è stato chiuso all’interno di un frigorifero dorato, così come accaduto anche ad altre vecchie glorie del GF. Tuttavia, dopo essere uscito dal suo nascondiglio, ha percorso la passerella del Grande Fratello, salutando calorosamente tutti i suoi fan come solo un divo del suo calibro può fare. Patrick, lo ricordiamo, è stato uno dei concorrenti più amati della sua edizione, arrivando a un passo dalla vittoria. Supererà tutti anche nella nuova stagione?

PATRICK PUGLIESE TRA I FAVORITI? IL PUBBLICO…

L’incontro tra Patrick Pugliese e Pasquale Laricchia è stato molto emozionante: i due infatti, si sono salutati stringendosi in un caloroso abbraccio, una scena che sembra aver sancito un’amicizia destinata a durare. Pugliese, naturalmente, non ha nascosto ad Alfonso Signorini di essere lieto di poter replicare la sua avventura nel reality, naturalmente prima di fare il suo ingresso nel privée e prendere posto in quello che in questa edizione è a tutti gli effetti il tugurio. Qui, dopo essere stato preso in giro per i suoi capelli biondissimi, ha potuto riabbracciare gli altri due ex concorrenti delle edizioni nip del Grande Fratello, Salvo Veneziano e Sergio Volpini con i quali ha già instaurato un solido rapporto. Riuscirà a superare la nuova sfida di questa sera e accedere nella casa principale destinata ai veri vip? Non resta che attendere l’appuntamento di questa sera.

PATRICK PUGLIESE: PREGI E DIFETTI

Dopo aver salutato conduttore e opinionisti del Grande Fratello Vip 4, Patrick Pugliese si è preparato a passare la sua prima, lunga notte tra le freddi pareti del tugurio. Un’Avventura che, ne siamo certi, finirà per giovare al suo personaggio, che come noto è già amatissimo dal pubblico. Tra i pregi di Patrick, possiamo citare sicuramente l’allegria e la pazienza, senza contare che il concorrente ha un’ampia tollerabilità alle battutine degli altri inquilini, una caratteristica che in questa nuova avventura potrebbe di certo giovargli. Ma Patrick ha anche dimostrato di avere dei difetti, tra i quali l’eccessiva fiducia che ripone, senza indugio, nel prossimo, Sarà questo a penalizzarlo nel suo percorso al Grande Fratello vip 4? In attesa di scoprirlo, non resta che rivedere ciò che è accaduto a Patrick nella prima puntata a questo link.



