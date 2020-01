Sergio Volpini/ “Ho dovuto accettare di essere l’Ottusangolo” (Grande Fratello VIP 4)

Sergio Volpini, conosciuto come l’ottusangolo, ritorna nella casa del Grande Fratello. L’ex concorrente della prima storica edizione del reality show è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello Vip 4, ma per Sergio l’avventura comincia in maniera completamente diversa dagli altri concorrenti visto che con l’ex compagno di avventura Salvo Veneziano entrerà nella suite della casa. Proprio così, l’ex gieffino che si è giustificato in diretta per il suo aspetto esteriore dicendo “sono invecchiato” prima di approdare nella casa dovrà passare per l’esperienza della suite dove Signorini precisa “c’è tutto il ben di Dio” invitando i due concorrenti a tenere nascosta l’esistenza di questa dimora presente nella casa del GF VIP 4. Una cosa è certa: l’ingresso di Sergio Volpini ne regalerà sicuramente delle belle visto che prima di entrare indossa una divertentissima maschera di Alfonso Signorini. (aggiornamento di Emanuele Ambrosio)

L’Ottusangolo torna in Casa anche se..

Sergio Volpini torna nella Casa del Grande Fratello e, per la prima volta, nella versione dei Vip. L’ex gieffino in un’intervista rilasciata a Lanostratv si è proprio espresso sulle recenti edizioni del reality con i volti noti. “È tutto un meccanismo perverso per far polemica al Gf ogni anno. – ha ammesso – Bisogna capire che il “Grande Fratello” è un operazione economica straordinaria che produce quantità di denaro come nessun altro programma.” Così aggiunge che “Quello che lo fa funzionare è il cast, nel senso che se lo sbagli il programma va male e perdi decine di milioni di euro, cosa che Mediaset non può permettersi per dar retta a chi raccomanda. Prendi un cast e fai un collage adatto a fare audience però su dieci è possibile che uno o due vengano suggeriti a qualche autore. Alla fine, però, vengono presi quelli ritenuti ideali per quella determinata edizione.” (Aggiornamento di Anna Montesano)

Sergio Volpini torna al Grande Fratello

Sergio Volpini è uno dei concorrenti della nuova edizione del GF VIP 4, il reality show condotto da Alfonso Signorini in partenza da mercoledì 8 gennaio 2020 in prima serata su Canale 5. Considerato uno dei volti più noti del reality versione nip di Canale 5, Sergio è anche conosciuto per quel nomignolo Ottusangolo che la Gialappa’s Band gli ha affibbiato fin dai primi istanti del Mai dire Grande Fratello. Il surfista di Ancona ha partecipato tra l’altro alla prima edizione del programma, classificandosi però solo settimo. Impossibile non considerarlo comunque uno dei personaggi più divertenti e riusciti dello show, tanto che ancora oggi viene ricordato con affetto dai telespettatori che lo hanno seguito durante il suo primo ingresso nella Casa. Ora che si appresta a varcare la porta rossa del GF Vip 4, quali sorprese ci riserverà? Ottusangolo potrebbe regalarci ancora le sue famose perle, dall’attenzione per la depilazione del suo corpo all’alta considerazione di se stesso, come possiamo notare da una clip di quel periodo. Clicca qui per guardare il video di Sergio Volpini

Sergio Volpini dal Grande Fratello Nip a quello Vip

Di sicuro oggi Sergio Volpini è cambiato, visto che rispetto al passato l’Ottusangolo presenta un look completamente differente con tanto di barba e baffi. “Cerco disperatamente di ringiovanirmi ma ormai il danno è fatto, crema o non crema”, dice in modo ironico su Tik Tok. Intanto gli ammiratori sono entusiasti del suo arrivo in tv: “Sei stato un mito nella prima e unica splendida edizione. Lo guarderò solo perchè ci siete tu, Salvo, Pasquale e Patrick)”, scrive in particolare un utente su Instagram. Sono trascorsi esattamente 20 anni da quando Sergio Volpini, alias Ottusangolo, ha fatto il suo primo ingresso al Grande Fratello. E ora è arrivato il momento di ritentare la fortuna, diventando concorrente del GF Vip 4. Si tratta di un periodo nostalgico per l’anconese, che in questi giorni ha pubblicato su Instagram una foto ricordo della sua prima esperienza nella Casa. Lo scatto si riferisce ad un gioco fatto in studio, in cui si doveva indovinare il nome di un personaggio famoso, scritto su una targhetta posta sulla propria fronte, grazie agli indizi degli altri partecipanti. “Senza rughe!”, si limita a commentare l’Ottusangolo. Dopo una breve vacanza in Brasile, a domare onde e spiaggia, Sergio è ritornato in Italia in occasione delle festività natalizie, spostandosi fra Ercolano, Rieti e Asiago. “Ho dovuto accettare di essere l’Ottusangolo perchè per il resto a nessuno interessava chi fossi in realtà”, ha confessato poco tempo fa alla Cattolica di Milano durante un workshop, rivelando di aver sofferto nel post GF di gelotofobia, ovvero la paura di essere deriso. Per questo ha scelto di lasciare l’Italia nel 2010, nella speranza di poter farsi conoscere al di là di quel nomignolo, salvo poi ritornare poco tempo dopo in madre patria. La sua partecipazione alla quarta edizione della versione vip del reality show di successo di Canale 5 ha già attirato l’attenzione di una buona fetta di pubblico affezionata all’ex concorrente che tanto si è fatto notare durante la sua partecipazione all’interno della casa più spiata d’Italia.



