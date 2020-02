Patrick Pugliese/ Vittima dell’asse Antonella Elia-Serena Enardu ma… (Grande Fratello Vip)

Patrick Pugliese continua ad aumentare la propria popolarità al Gf Vip 4, tanto che diventa sempre più probabile che possa essere davvero il vincitore di quest’edizione. Prima però bisognerà chiarire se le accuse di Antonella Elia siano fondate oppure no: l’highlander ha spinto la showgirl? Durante la lite per il lavaggio dei piatti, scoppiata per non si sa quale motivo, Patrick infatti avrebbe spinto Antonella. Un’accusa però che ha deciso di annullare in modo duro: “Stai recitando ancora, io non ti ho spinto”, ha detto urlando. “Ma vai a ca**re. Io non sono l’attore, vai a fare il clown da qualche altra parte, buffona”, ha aggiunto. “Mi hai spintonata, gran pezzo di me**a, maleducato”, ha risposto invece la Elia. Una volta solo con Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro, l’ex gieffino invece ha sottolineato la sua visione dei fatti: “Io ho capito che stava recitando. Ho chiuso un occhio sui capelli tagliati, ma lei diventa offensiva. Non è un gioco come con Zequila, lei cerca una scusa per litigare”. Patrick inoltre è stufo di vedere che durante la diretta viene dato tanto spazio alla coppia Beautiful, ovvero a Serena Enardu e Pago. Anche per questo vorrebbe che la sarda uscisse dalla Casa, nonostante abbia deciso di votare il cantante nell’ultima puntata e non la fidanzata, come aveva anticipato giorni prima. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese

PATRICK PUGLIESE E L’EX AMICA ANTONELLA ELIA…

Patrick Pugliese che al Grande Fratello Vip 4 qualcuno abbia creato una trappola solo per farlo cadere. Ovviamente parliamo di Antonella Elia, con cui settimane fa sembrava aver stretto un bel rapporto. Non sapendo tuttavia che la showgirl ha sempre messo in dubbio il suo essere troppo giocoso, concludendo che potesse essere finto e stratega. “Non c’è niente da chiarire. Lei è una giocatrice, l’ho chiamata, basta”, ha detto l’ex gieffino a Clizia Incorvaia dopo la furiosa lite con la showgirl. “Mi ha avvicinato, io ho cercato di vedere se c’era della bontà, se era simpatica veramente”, ha raccontato. Poi Antonella lo avrebbe attirato per farlo finire in trappola. “Io non metto due volte le mani in bocca a un serpente”, ha aggiunto. Clizia però continua a rimanere dubbiosa: dopo lo scontro, la Elia era distrutta e ha pianto molto. Per Pugliese però si tratta della tecnica con cui la showgirl cerca di attirare l’attenzione e sottolineare la propria versione dei fatti. Sembra però che la ragnatela non sia stata tessuta bene: Paola Di Benedetto ha dato inizialmente ragione ad Antonella e ha ripreso Patrick per quel “Vai a ca**re” che ha detto alla biondina durante la lite. Poi però ha fatto marcia indietro ed ha iniziato a chiedersi se davvero Pugliese abbia dato uno spintone ad Antonella. A parte Serena Enardu, a sua volta avvelenata con l’ex gieffino, non è chiaro se ci sia davvero qualcuno pronto a credere alla versione della Elia. Clicca qui per guardare il video di Patrick Pugliese

