Patrick Ray Pugliese contro Antonella Elia/ Video lite: “Vai a cag*re, buffona!”

Lite tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese al Grande Fratello Vip 4. Era appena terminata una sessione di allenamento in Casa, dove regnava tranquillità e calma, ma l’atmosfera rilassata è stata bruscamente interrotta dallo scontro tra i due concorrenti. È scoppiato peraltro all’improvviso. Tutto è cominciato quando Antonella Elia ha chiesto a Patrick Ray Pugliese di lavare i piatti che erano rimasti in lavandino dopo il pranzo. Lui si è rifiutato di farlo giustificandosi così: «Abbiamo deciso che ognuno si lava il suo, non è possibile che una persona debba lavare 50 piatti». Ma Antonella non è d’accordo e infatti ha replicato: «Non è così. Ora ci sono i piatti da lavare e se non lo fai tu, lo deve fare qualcun altro». Allora Patrick ha ceduto, ma lanciando un ultimatum: «Per stavolta li lavo, poi dalla prossima ognuno pensa al suo piatto». La showgirl allora ha continuato a elencare i motivi per i quali ritiene che la teoria del coinquilino non sia fattibile. E allora il battibecco è andato avanti al punto tale che Patrick poi si è tirato indietro: «Non li lavo più».

PATRICK RAY PUGLIESE VS ANTONELLA ELIA: LITE AL GRANDE FRATELLO VIP 4

La situazione sembrava tornata alla normalità nella Casa del Grande Fratello Vip 4, ma era solo un’illusione, perché la bomba era pronta ad esplodere. Patrick Ray Pugliese si è avvicinato al lavandino per posare una tazzina di caffè, trovando Antonella Elia che lavava i piatti. I due hanno cominciato a punzecchiarsi, ma i toni si sono poi accesi. «Aspetta che devo lavare la mia tazzina», ha detto lui provocandola. «Non mi spingere», ha invece sbottato la coinquilina. E così la lite ha avuto inizio: Patrick ha accusato Antonella di voler litigare, lei invece ha ribadito di essere stata spinta. Allora Patrick ha perso le staffe, forse per quell’accusa della showgirl. «Ma vai a cag..r, sei una buffona e falsa», le ha urlato voltandole le spalle. Antonella però non si è scomposta: «Cosa? Mi mandi a quel paese? Sei un gran maleducato! Finalmente è venuto fuori chi sei veramente. Ci abbiamo messo un mese ma ce l’abbiamo fatta. È tutta una finzione il tuo essere clown». Allora Patrick, dopo essersi calmato, le ha risposto: «Non cado nelle tue provocazioni, non ci casco. Sono molto forte».

Tra Patrick e Antonella qualcosa non va… nuovi nemici in Casa? 💥#GFVIPhttps://t.co/Yh27vi5Any — Grande Fratello (@GrandeFratello) February 15, 2020





© RIPRODUZIONE RISERVATA