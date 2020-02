Antonella Elia Vs Patrick Pugliese/ “Sei violento!” ma lui non cade in trappola

Il popolo dei social non sopporta più Antonella Elia, colei che continua a punzecchiare tutti e attaccare per portare a galla il loro lato oscuro e farli finire nei guai o in cattiva luce all’occhio del pubblico del Grande Fratello Vip. Questa volta a finire sotto la lente è stato Patrick Ray Pugliese reo di essere finito, o quasi, nella trappola della Elia. Ma cosa è successo di preciso? Lei ha pregato Patrick di lavare tutti i piatti che c’erano ma lui si è rifiutato dicendo che non lo fa nessuno e quindi nemmeno lui, ognuno si lava i propri di solito. Le cose cambiano quando la biondina e Antonio Zequila sono al lavandino a lavare le stoviglie e Patrick si mette in mezzo per lavare la sua tazzina e andare via. Lei ha iniziato ad attaccarlo e poi addirittura lo ha accusato di essere violento fingendo di essere stata spinta da lui.

LO SCONTRO TRA ANTONELLA ELIA E PATRICK RAY PUGLIESE, SOLO UNA TRAPPOLA?

Inutile dire che Patrick Pugliese si è subito difeso sottolineando il fatto che lui non recita come recita Antonella Elia e mandandola prontamente prima a cag*are e poi all’altro paese mentre lo stesso Paolo Ciavarro lo pregava di chiudere l’argomento in fretta. Fatto sta che la cosa non si è chiusa qui al Grande Fratello Vip 2020 e che Antonella Elia si è subito sfogata con Paola di Benedetto per cercare una spalla su cui piangere. I battibecchi non si sono conclusi qua soprattutto perché in molti hanno visto quello che è successo e molti altri, soprattutto il pubblico a casa, adesso si aspetta di affrontare il discorso nella diretta di questa sera con tanto di video che possa far vedere a quelli che non erano presenti quello che è successo davvero. Antonella Elia dopo questa trappola si farà nuovi nemici?

