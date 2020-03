Patrick Pugliese vuole un secondo figlio/ Un bimbo con Sara Nanna: “ma prima di…”

Patrick Pugliese ha ammesso di essere finalmente pronto a diventare nuovamente papà. L’esperienza con il suo primo figlio l’ha infatti cambiato nel profondo, facendogli scoprire dei lati di sé che prima non conosceva. Proprio per questo, oggi è pronto a fare il bis e ad allargare la famiglia con la sua amatissima Sara Nanna. Il gieffino, però, spera che il tutto possa accadere in tempi brevi: “non vorrei avere 50 anni in più di mio figlio – ha detto nella casa del Grande Fratello Vip 2020 – ne ho già 42″. Patrick ha parlato a lungo di come la paternità sia riuscito a cambiarlo, modificando alcuni aspetti del suo carattere e il modo di intendere la vita: “io per primo – ha detto il concorrente con un pizzico di ironia – credevo che gli esseri umani nascessero già adulti e la dimensione dei bambini non esistesse”. Uno stile di vita che lo teneva a debita distanza dal mondo dei più piccoli: “in aereo, in spiaggia, nei locali, se c’erano bambini o famiglie cambio posto”. Qui il filmato.

PATRICK, UN FIGLIO CON SARA NANNA? LEI RISPONDE SUI SOCIAL

La nascita del piccolo Leone ha fatto in modo che Patrick Pugliese cambiasse completamente il suo punto di vista sul mondo dei più piccoli. “Ho scoperto adesso – ha confessato Patrick confrontandosi con gli altri ragazzi del Grande Fratello Vip 2020 – che è normale, che non mi dà fastidio sentire quindici bambini che piangono, però, prima di diventare padre – ha precisato – mi sembrava che i bambini fossero dei nani, un’altra specie umana, non figli di esseri umani, tra l’altro da escludere dalla società perché fastidiosi, insolenti”, ha aggiunto con un pizzico di ironia. “Sai i bambini nei ristoranti? – ha detto pori rivolgendosi a Sara – Adesso, quando vedo bambini sto bene, ma anche nei momenti più incredibili – ha sottolineato Patrick – Se nei momenti più seri c’è un bambino che corre sono felice!”. Patrick darà un fratellino a Leone? Sara Nanna, sul suo profilo social, ha accolto la notizia pubblicando due cuori.



