Patrick Ray Pugliese “Nessuno conosce Pollon?”/ Mummy e la mitologia 2.0.. (GF Vip)

Indignazione sul web per l’ennesimo fatto grave successo nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Questa volta la questione ha poco a che fare con violenza ed etichette più o meno politically correct, ma con una domanda che Patrick Ray Pugliese ha fatto ai suoi colleghi vip ricevendo in cambio silenzi e risposte negative. Ma cosa è successo di così grave tanto da far indignare il web e il popolo dei social? Semplice, l’ex gieffino ha nominato Pollon, la regina dei cartoni animati anni ’80-’90 e colei che ha insegnato a tutti noi la mitologia narrando le peripezie dei suoi personaggi. Chi è che non conosce Pollon? Quasi nessuno visto che il suo cavallo di battaglia “sembra talco ma non è…” viene spesso usato non solo in tv ma anche in meme e gif sui social, e allora?

PATRICK RAY PUGLIESE E LA SUA “POLLON” FANNO INDIGNARE IL WEB

Gli unici a non conoscere la piccola dea bionda che si aggirava tra le stanze del tempio di Zeus e di tutti i suoi dei sembra che siano proprio i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Inutile dire che lo scontro è tra la mitologia 2.0 di Pollon e di Patrick Ray Pugliese e chi i miti e le leggende li ha studiati per davvero, come Mummy (Aristide Malnati). Sui social la diatriba è iniziata ma c’è già chi è pronto a diventare asociale per seguire i risvolti che avrà la presenza degli ex gieffini tra i vip tra scherzi, battute e cose che normalmente piacciono ai “comuni mortali” ma che in questo caso potrebbero portarci nell’olimpo delle risate!

