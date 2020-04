Patrick Ray Pugliese: “Zequila mi avrebbe sgozzato”/ “Le sue offese mi fanno ridere”

Pubblicità

Tra Patrick Pugliese e Antonio Zequila non scoppierà mai la pace. Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 2020 con cui Patrick Ray Pugliese ha avuto più problemi c’è sicuramente Antonio Zequila. Tra i due sono volati insulti pesanti e, dopo più di una settimana dalla finale del reality, Patrick conferma di non aver affatto cambiato idea su di lui. “È stato uno sbruffone, ha insultato dal primo giorno, continuava a dire a Sossio Aruta che è un ignorante e dal pulpito di uno che chiamano “Er mutanda” mi fa ridere. Allora ho deciso di avvicinarmi ma non ha voluto sentire ragioni. Quindi gli ho fatto provare il televoto. Il risultato dell’8% credo gli resterà tatuato a vita. Se l’è cercata con cattiveria quella fine. È impazzito, ha perso il polso dopo avere fatto un percorso ignobile”, ha aggiunto Patrick che ha poi ribadito quanto Andrea Denver sia innamorato della fidanzata Anna e si è complimentato per la vittoria con Paola Di Benedetto che definisce un’amica.

PATRICK RAY PUGLIESE: “ZEQUILA HA DETTO MILLE VOLTE CHE MI AVREBBE SGOZZATO”

La convivenza nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Patrick Ray Pugliese e Antonio Zequila non è stata facile sin dall’inizio. Parlando dei concorrenti “più cattivi”, nella sua intervista a Fanpage, Patrick inserisce proprio Zequila che ha preso in giro sin dall’inizio perché lo considerava prepotente e arrogante. L’ex gieffino, tuttavia, svela che più volte Zequila avrebbe detto che lo avrebbe sgozzato. “Ha detto mille volte che mi avrebbe sgozzato, impiccato, tagliato a pezzi”, ha spiegato Patrick che ha poi aggiunto – “lo faceva per ridere, in senso figurato, ma ha detto cose peggiori di quelle dette da altri concorrenti. Nemmeno per un secondo mi sono sentito offeso da Zequila perché non ho alcuna stima intellettuale nei suoi confronti. Detto da lui mi viene da ridere”, ha concluso.



