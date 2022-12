Patrick Swayze, com’è morto?/ Tumore al pancreas devastante, le sue ultime parole

Patrick Swayze, il tumore al pancreas fu devastante: le cure sperimentali dopo il peggioramento

Patrick Swayze, icona del cinema, protagonista di Dirty Dancing e Ghost, è morto il 14 settembre 2009 a 57 anni. L’uomo lottava da mesi contro un cancro al pancreas che lo aveva messo a dura prova. Con grande orgoglio, nonostante la malattia, aveva continuato a lavorare, anche se la situazione stava degenerando rapidamente. “Ho il mio cuore, la mia anima, il mio spirito spalancati al miracolo. Voglio vivere. Ma non voglio passare il tempo in una caccia per restare vivo”, aveva detto Patrick Swayze in una delle sue ultime interviste. Dopo poco tempo i medici scoprirono delle metastasi al fegato e l’attore decise di sottoporsi a cure sperimentali.

Purtroppo non c’è stato nulla da fare per la stella di Hollywood, che nel periodo della malattia e soprattutto dopo la notizia della sua morte aveva scosso l’intero mondo del cinema. “La sua morte mi ha cambiato la vita: è stato difficile non sentirmi responsabile, avrei potuto fare qualcosa…”, ha raccontato la sorella dell’attore, dopo la sua scomparsa. La sua morte, ovviamente, ha lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di chi lo amava, in primis la moglie Lisa Niemi, che alcuni anni dopo, ha voluto ricordare quegli ultimi momenti terribili.

Patrick Swayze, la malattia e gli ultimi strazianti giorni di vita con la moglie al suo fianco

L’ultima fase, quella della malattia, è stata straziante per l’attore e per chi lo amava. “È la cosa peggiore al mondo che accada. Passi ogni giorno a lottare per la vita di quella persona. So che ha combattuto ogni giorno”, ha raccontato la compagna di Swayze in una intervista al DailyMail. La donna non ha mai lasciato solo il suo amore e durante la malattia ha provato a rincuorarlo, sostenendolo giorno dopo giorno.

Ancora oggi Noemi ricorda affranta le ultime parole rivolte all’iconico attore di Dirty Dancing e Ghost. “Mi sono sdraiata accanto a lui, gli ho tenuto la mano e ho sentito di nuovo il suo polso … poi ha smesso di respirare. Le mie ultime parole a Patrick? “Ti amo”, e quelle furono le sue ultime parole per me”, ha raccontato. A tanti anni dalla sua scomparsa, sono ancora tantissimi i fan che lo ricordano e che lo amano come ai tempi d’oro.

