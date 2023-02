Point Break/ Film d’azione su Italia 1, oggi Venerdì 17 febbraio

Point Break, film di Italia 1 diretto da Kathryn Bigelow

Venerdì 17 febbraio va in onda in seconda serata su Italia 1 alle 23:30 il film d’azione Point Break. La pellicola deve il suo titolo a un termine surfistico utilizzato per indicare il momento in cui l’onda incontra il fondale e si rompe rumorosamente. Il film, uscito nel 1991, è diretto dalla regista Kathryn Bigelow e vede alla fotografia la firma di Donald Peterman, candidato all’Oscar nel 1984 per Flashdance e nel 1987 per Rotta verso la Terra.

Patrick Swayze, com'è morto?/ Tumore al pancreas devastante, le sue ultime parole

Le musiche della pellicola sono affidate al compositore statunitense Mark Isham, tra i cui lavori ricordiamo The Net – Intrappolata nella rete e Il collezionista. I protagonisti di Point Break sono due grandi star hollywoodiane: l’indimenticabile Patrick Swayze, famoso per le sue interpretazioni in Dirty Dancing e Ghost, e il talentuoso Keanu Reeves, volto di Neo nella tetralogia Matrix e di John Wick nell’omonima saga. Nel cast compare anche l’attore statunitense John Christopher McGinley noto per avere dato il volto al dottor Perry Cox nella serie tv di successo Scrubs – Medici ai primi ferri e Gary Busey, già protagonista di Un mercoledì da leoni. Il film Point Break ha come produttore esecutivo il famosissimo James Cameron ed è stato distribuito in Italia dalla Twenty Century Fox.

Com'è morto Patrick Swayze?/ Il cancro al Pancreas lo ha ucciso

Point Break, la trama del film

L’agente speciale Johnny Utah è chiamato a risolvere il caso di quattro rapinatori che continuano ad assaltare le banche della contea di Los Angeles mascherati. Il suo collega Angelo Pappas suppone dopo aver trovato alcune tracce di sabbia, che i banditi in questione appartengono a un gruppo di surfisti; per andare a fondo nella vicenda, Johnny Utah decide di infiltrarsi nel gruppo.

Conosce così Bodhi, un surfista alla ricerca perenne dell’onda perfetta, e i due diventano molto amici. L’agente riesce finalmente a individuare la casa dei surfisti criminali, nasce uno scontro a fuoco, ma in realtà si scopre che quei surfisti sono degli spacciatori. Johnny capisce finalmente che in realtà è proprio Bodhi ad essere uno dei rapinatori e dopo una serie di scontri il surfista riesce a fuggire. Johnny e Bodhi si ritrovano un anno dopo in Australia, dove il surfista era giunto per poter cavalcare “la tempesta del cinquantennio”, Johnny riesce ad ammanettare l’amico che però gli chiede di lasciarlo andare perché non potrebbe mai vivere in una gabbia. I due decidono quindi di lasciarsi tutto alle spalle e surfare insieme. Il film si chiude con l’immagine di Bodhi che cerca di cavalcare un’onda enorme ma viene travolto da essa.

COME E' MORTO PATRICK SWAYZE/ La morte a 57 anni per un tumore al pancreas

© RIPRODUZIONE RISERVATA