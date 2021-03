Ha fatto sognare intere generazioni con il suo ruolo di insegnante di danza in Dirty Dancing o in veste di eroe fantasma in Ghost ma il suo finale è stato davvero tragico e triste. Com’è morto Patrick Swayze? E’ morto di cancro al pancreas, un male devastante che lo ha cambiato e ucciso in poco più di un anno. L’attore americano era ammalato dal marzo 2008 e ha cercato di combattere con le unghie e con i denti fino alla fine tanto che, in alcune sue dichiarazioni, l’attore, 57 anni, aveva confidato: “Con la chemio vado all’inferno. Questa battaglia è lunga e difficile ma il mio cuore resta aperto ai miracoli”. Purtroppo il miracolo non c’è stato anche se, nonostante la malattia, l’attore ha continuato a recitare nella serie poliziesca The Beast. Nonostante le terapie, il tumore si è diffuso al fegato complicando ancora di più la situazione tanto che, i bene informati, hanno rivelato che Patrick Swayze si è sottoposto a cure sperimentali che lo portarono ad un eccessivo dimagrimento.

COME E' MORTO PATRICK SWAYZE/ La morte a 57 anni per un tumore al pancreas

Com’è morto Patrick Swayze? Il cancro al Pancreas lo ha ucciso a 57 anni

Le foto del suo volto smagrito e il suo fisico hanno subito fatto temere il peggio visto che Patrick Swayze pesava meno di 50 kg. Dopo poco meno di due anni, Patrick Swayze perse la sua battaglia contro il cancro e orì il 14 settembre 2009. Lui stesso decise di “vivere libero” dopo la morte tanto che fu cremato e le ceneri vennero sparse nel suo ranch. Anche durante la malattia non sono mancate le polemiche visto che alcuni giornali avevano riportato che l’attore si era rifiutato di sottoporsi alle cure, costringendolo poi a smentire. Anche questo è il prezzo della notorietà.

LEGGI ANCHE:

Point break, Italia 1/ "Il confronto degli opposti in questo film tocca l'apice"Ghost/ Sul Nove il film con Whoopi Goldgerg: vari errori di "continuità" (6 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA