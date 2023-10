Patrick Zaki, salta l’ospitata a Che tempo che fa: perché?/ Fazio: “Puntata cambiata per i fatti di cronaca”

Slitta l’ospitata di Patrick Zaki nella prima puntata di Che tempo che fa: cos’è accaduto

Salta l’ospitata di Patrick Zaki a Che tempo che fa. L’attivista egiziano avrebbe dovuto essere l’ospite della prima puntata del talk show condotto da Fabio Fazio, al suo esordio su Nove il 15 ottobre, ma così non sarà. Patrick Zaki avrebbe dovuto presentare il suo libro, Sogni e illusioni di libertà: la mia storia, pubblicato da La Nave di Teseo (nelle librerie da venerdì 13 ottobre), ma Discovery ha confermato che per ora l’ospitata è rimandata.

Fabio Fazio ha tenuto a spiegare che il motivo di questo cambio di programma sta nella volontà di puntare sull’attualità, e dunque sulla guerra tra Israele e Palestina. “Visti gli avvenimenti abbiamo cambiato la puntata. Ospiteremo Patrick Zaki al più presto“, ha infatti fatto sapere il conduttore, pronto a debuttare il 15 ottobre alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su Discovery+.

Patrick Zaki e l’ospitata saltata: c’entrano i suoi ultimi post?

Anche Patrick Zaki è intervenuto sulla questione direttamente dall’Egitto, scrivendo: “Stiamo ancora mettendo a punto il calendario delle uscite con la casa editrice e il mio agente”. Eppure, come sottolinea Il Corriere, a portare a questa decisione di Discovery potrebbe essere stata la polemica sollevatasi di fronte ad alcuni post pubblicati su X (l’ex Twitter), in cui l’attivista egiziano prima definisce il presidente israeliano Bibi Netanyahu un ‘serial killer’, poi denuncia il bombardamento delle “forze di occupazione israeliane” della “chiesa di San Porphyrius che ha più di 1.600 anni”. L’ospitata di Zaki, sottolineiamo, non è cancellata ma solo rimandata ad un’altra puntata dello show.

