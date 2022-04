Patrizia Bonetti fa causa all’Isola dei Famosi?/ “Risarcimento da 1 milione di euro”

L’avventura di Patrizia Bonetti sull’Isola dei Famosi 2022 è durata pochi secondi. Protagonista di una prova del fuoco contro Roberta Morise ha riportato delle ustioni che l’hanno costretta a rientrare in Italia per curarsi. A confermare tutte le indiscrezioni è stata Ilary Blasi. La conduttrice, dopo la diffusione dei rumors su un presunto abbandono da parte della Bonetti, nel corso della quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022, ha confermato il ritiro della concorrente spiegandone anche le ragioni. “Patrizia Bonetti è tornata in Italia e si sottoporrà a delle cure, ma sarà presto in studio insieme a noi“, ha detto in diretta la Blasi.

Patrizia Bonetti abbandona l'Isola dei Famosi/ In Italia per curarsi dalle ustioni

Poche ore dopo la spiegazione della conduttrice, però, Alessandro Rosica, attraverso la propria pagina Instagram “Investigatoresocialofficial” ha lanciato in esclusiva uno scoop clamoroso. Secondo quanto fa sapere Rosica, infatti, Patrizia Bonetti sarebbe pronta ad intentare una causa contro Banijay Italia, la casa di produzione che realizza L’Isola dei Famosi.

Patrizia Bonetti chiede maxi risarcimento da un milione di euro all’Isola dei Famosi?

Durante la prova del fuoco affrontata in Palapa durante la sua brevissima partecipazione all’Isola dei Famosi, Patrizia Bonetti avrebbe riportato delle ustioni che l’avrebbero costretta a rientrare in Italia per curarsi. Da qui la decisione, secondo quanto fa sapere Alessandro Rosica, di intentare una casa contro la casa di produzione del reality show.

“A seguito delle ustioni riportate sull’isola, Patrizia e il fidanzato sono pronti a far causa al colosso tv per oltre un milione di euro!!! Inizialmente Patty era pronta a rientrare “ subito fermata dal furbo fidanzato “ che ha preso il primo aereo e l’ha riportata in Italia proprio per le mosse legali. Patty non avrà lasciato di certo il segno sull’isola, ma per il resto sembra essersi messa al sicuro su tutti i fronti. Ricordiamo che Patty è fidanzata con un uomo molto ricco e potente che vive anche a Saint Moritz”, ha scritto Rosica.

