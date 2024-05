Patrizia Caselli: “Per Bettino Craxi ho rinunciato alla Rai”/ “Sto combattendo con un tumore al polmone”

Patrizia Caselli, ospite a Storie di donne al bivio di Monica Setta, ha parlato degli uomini della sua vita. È stata infatti profondamente legata a Bettino Craxi per nove anni, fino alla morte di quest’ultimo. “Ho fatto scelte importanti per amore, come seguirlo in Tunisia. Ho fatto saltare il contratto con la Rai per lui. Lo rifarei. Ho scoperto un’altra parte di me. È stato impopolare, ma non rinnego nulla”, ha ammesso. È anche per questo motivo che ha sofferto molto per la sua scomparsa: “Non sapevo se stavo piangendo un amante, un padre, un compagno o un fratello. Mi manca ancora oggi”.

Patrizia Caselli e l'ex compagno Bettino Craxi "Per lui ho lasciato la tv”/ “Ero gelosa, ma mi ha amata…”

Prima, invece, aveva avuto una relazione con Walter Chiari. Quest’ultimo non prese bene la rottura e proprio da lì nacque il nuovo amore. “Una volta venni chiamata in un ufficio privato da Bettino Craxi. Mi chiese di dire a Walter di smetterla con queste lettere anonime. Io ero furibonda. Da lì, è iniziata la nostra conoscenza. Dopo tre anni, abbiamo scoperto di amarci”, ha ricordato Patrizia Caselli.

DOSSIERAGGIO/ Nordio e quel "grumo giudiziario" che ci riporta (sempre) a Mani pulite

La battaglia di Patrizia Caselli contro la malattia

Adesso Patrizia Caselli non ha al suo fianco nessun uomo oltre a François, il figlio adottivo. È proprio con lui che sta combattendo una terribile battaglia, quella contro il cancro. “È molto dolce. Quando gli ho detto della diagnosi, mi ha risposto che aveva capito che c’era qualcosa che non andava. Quando gli ho detto la verità, si è sentito sollevato. Mi ha detto ‘mamma, ce la faremo anche questa volta’”.

Una diagnosi che, tra l’altro, è arrivata come un fulmine a ciel sereno. “Non avevo sintomi. Ho avuto dei medici pignoli che hanno trovato qualcosa che non andava in un RX torace. Da lì, abbiamo fatto una PET che ha captato il polmone destro. La biopsia ha confermato il carcinoma polmonare. Mi sto curando al Policlinico di Milano, con il Servizio Sanitario Nazionale. Sono stata operata, ma non basta. Sto facendo chemioterapia”, ha concluso.

TRA USA, NATO E UE/ La riforma dei trattati che Bruxelles non può più rimandare

© RIPRODUZIONE RISERVATA