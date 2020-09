Patrizia De Black vs Flavia Vento “ti mando dallo psicanalista a calci nel culo”/ Lei “no, io prego”

L’ingresso di Flavia Vento nello studio del Grande Fratello Vip 2020 dopo l’abbandono prende subito una piega tragicomica. La showgirl è determinata a rispondere a tutti coloro che l’hanno accusata e criticata dopo il suo ritiro dal reality, a partire da Patrizia De Blanck. Signorini apre allora il collegamento con la Casa, annunciando un’agguerritissima Flavia Vento che urla il nome della contessa e parte all’attacco. “Io ho smesso di bere da due anni e sono astemia. Non dire più che ho bevuto e che mi devo curare.” la invita la Vento, che spiega il perché del suo addio alla Casa “Io ho avuto una forte angoscia per il mio cane di 16 anni che sta per morire. Lui non era a casa ma in una pensione per cani.”

Patrizia De Blanck infuriata con Flavia Vento: lite di fuoco in diretta al GF Vip

L’attacco di Flavia Vento a Patrizia De Blanck continua: “Tu mi sei simpatica anche se dici tante sciocchezze!” La Contessa diventa una furia: “Io le sciocchezze non le dico, le dici tu!” e continua “Io ho sempre cercato di proteggerti. Quando uscirò da qui te la dò io una mano e ti ci porto con un calcio in cul* dallo psicanalista!” Questa dichiarazione dà il via ad un’accesa discussione che fa alterare anche Alfonso Signorini che cerca di placare, con grande difficoltà, gli animi.



