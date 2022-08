Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 7?/ Lo scoop: “La Contessa ha chiesto…”

Patrizia De Blanck al Grande Fratello Vip 7? Le condizioni della Contessa…

Nel marasma di nomi che stanno circolando in queste settimane, il cast del Grande Fratello Vip 7 e ancora un cantiere aperto. Alfonso Signorini sta valutando con meticolosità su quali nomi puntare per costruire un cast all’altezza delle aspettative, e potrebbe puntare anche su qualche cavallo di battaglia del passato. Come Patrizia De Blanck, già protagonista dell’edizione andata in onda nel 2020/21 in cui, con la sua ironia e la sua sfrontata schiettezza, ha saputo divertire ed intrattenere il pubblico.

Come riferisce Dagospia, la Contessa più nota della tv potrebbe dunque far rientro nella Casa di Cinecittà. Le sue condizioni, però, non sono così semplici da gestire: “Le condizioni per il suo ritorno al Grande Fratello Vip dettate da Patrizia de Blanck sono forse inaccettabili. La contessa ha chiesto una camera privata con un bagno tutto per sé e altro: “Vorrei portare con me il mio cagnolino, Alien. Lo amo alla follia, per cui soffrirei a separarmi da lui per così tanto tempo”“.

Grande Fratello Vip: cast in costruzione ma spuntano altri importanti nomi

Patrizia De Blanck era già intervenuta sulla questione in un’intervista al settimanale Nuovo Tv: in quell’occasione parlò della possibilità di sbarcare al Grande Fratello Vip 7, a patto però che al suo fianco ci sia anche il suo adorato amico a quattro zampe Alien. Condizione che sembra quasi impossibile da attuare, motivo per il quale è altamente probabile che non vedremo la Contessa a Cinecittà a partire da settembre.

Intanto si delinea pian piano il cast della nuova edizione, che al momento può contare solo su Giovanni Ciacci come primo concorrente ufficiale. Sempre il sito Dagospia ha riportato una breve lista di alcuni papabili nuovi concorrenti, e tra questi spiccano volti più o meno noti. Dall’ex fidanzato di Belén Rodroguez Antonino Spinalbese a Pamela Prati, ma anche Carolina Marconi, Charlie Gnocchi e Wilma Goich. Cresce l’attesa per il debutto della nuova edizione, con Alfonso Signorini ancora impegnato in un casting meticoloso ed impegnativo.

