Patrizia De Blanck/ Attaccata dagli inquilini, la nuova “coppia” con Fulvio Abbate (Grande Fratello Vip)

I rumors su Patrizia De Blanck e la sua presunta e scarsa inclinazione all’igiene sono già approdati all’interno della Casa del Grande Fratello Vip 2020. Il gossip era stato lanciato nei giorni scorsi dal salotto di Domenica Live, dove più di qualcuno ha additato la Contessa per questo dettaglio. Adesso sono gli stessi concorrenti a mettere in dubbio l’igiene della nobile, tanto che Myriam Catania ha fatto notare alla diretta interessata che forse sarebbe stato il caso di lavarsi i capelli. Dopo nove giorni di reality, a quanto pare la De Blanck non ha ancora affrontato l’operazione shampoo. Intanto la Contessa ha già detto la sua anche in merito ad un’altra bionda dello spettacolo, Tina Cipollari. Parlando con il resto del gruppo, ha deciso di dire la sua sia sul programma Uomini e Donne sia sulla storica opinionista: “Mi vedi là in mezzo? Non ci andrò mai, ma per carità. A quella str**za… no quella lì l’ho avuta quando ho fatto Il Ristorante. Non sono programmi per me, posso vederli da fuori”. Anche nella Casa la situazione è molto critica: la De Blanck ha manifestato il suo pensiero su Adua Del Vesco, senza mezzi termini. L’attrice e Myriam Catania infatti si erano appena cimentati in Romeo e Giulietta e la nobile ha deciso di dire la sua ad Adua: “Tanto tu sei sempre morta”. La Del Vesco ci è rimasta male e si è confidata con Dayane Mello, che ha cercato di sostenerla.

PATRIZIA DE BLANCK E LA COMPLICITÀ CON FULVIO ABBATE

Patrizia De Blanck è sempre più vicina ad un concorrente in particolare del Grande Fratello Vip 2020. Parliamo di Fulvio Abbate, entrato nelle sue grazie fin dai primi istanti. I due si sono ritrovati spesso a breve distanza, distesi su uno dei divanetti del salotto e sono scoppiati a ridere insieme in molte occasioni. “Sei un bell’uomo, sei elegante, hai una mente”, gli ha detto la Contessa ad un certo punto, “nella vita ci sono tante cose che contano”. Poi entrambi hanno abbassato il tono di voce per evitare che gli altri concorrenti potessero sentirli. Pierpaolo Pretelli è arrivato persino a definirli una coppia in stile Bonnie e Clyde. “Il nostro livello di complicità è invidiabile”, ha replicato lo scrittore, “era tanto che non ridevo così”. Clicca qui per guardare il video di Patrizia De Blanck e Fulvio Abbate. Anche se la nobile ha riso di gusto, non ha perso comunque il suo dente avvelenato. Questa volta a farne le spese è stata la Marchesa Del Secco d’Aragona, che ha avuto modo di incontrare nella Casa l’anno scorso. La De Blanck ha quindi spiegato ai coinquilini di aver conosciuto la Del Secco prima ancora che diventasse un personaggio pubblico, “Dopo un po’ di tempo la vedo trasformata in Marchesa d’Aragona”. La nobile ha subito puntualizzato che non c’è nulla di vero nelle parole della Marchesa e che avrebbe “Confuso il marchio con il titolo”.



