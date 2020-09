Patrizia De Blanck choc: “Ho mangiato la carne di topo”/ “Quando hai fame…”

Patrizia De Blanck continua a raccontare la sua vita ai suoi coinquilini del Grande Fratello Vip 5 che sembrano molto incuriositi dalla sua vita, ricca di esperienza. La contessa, in questi primi giorni di permanenza nella casa più spiata d’Italia, oltre ad essersi scagliata nei confronti degli autori del Grande Fratello Vip 5, ha raccontato un retroscena della sua esperienza sull’Isola dei Famosi. Durante una cena, gli inquilini hanno cominciato a parlare dei propri gusti culinari. Qualcuno ha parlato del formaggio con i vermi e la contessa ha colto la palla al balzo parlando dei propri gusti. Massimiliano Morra ha rivelato di mangiare volentieri il Casu Frazigu, cioè il cosiddetto “formaggio coi vermi“ scatenando la pronta reazione della contessa Patrizia De Blanck.

PATRIZIA DE BLANCK E LA RIVELAZIONE SULL’ISOLA DEI FAMOSI

Patrizia De Blanck svela di aver mangiato carne di topo all’Isola dei Famosi. “Il formaggio con i vermi mi fa schifo non lo mangerei mai. Mangiatevelo voi. Però ho assaggiato il topo, la carne di sorcio. Ero a L’Isola dei Famosi e dopo una prova ho mangiato un topo. Perché? Oh, quando c’hai fame! Mia figlia ha mangiato il serpente, però alla fine quello va bene è come un’anguilla, non fa così schifo. Poi nella mia vita ho assaggiato anche la rana, ma quella è buonissima. Il topo aveva anche la coda, era proprio un topo intero capite?”, ha raccontato la contessa. La De Blanck, dunque, ha davvero tante cose da dire e da raccontare. La contessa continuerà ad essere la protagonista del reality?



