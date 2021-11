Patrizia De Blanck, flirt con Giucas Casella?/ “Sono una traditrice seriale”, ma…

Patrizia De Blanck torna questa sera all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, a distanza di un anno dalla sua permanenza, per un incontro-scontro con Giucas Casella. Quest’ultimo aveva infatti dichiarato di aver avuto un flirt con lei ma adesso la Contessa intende evidentemente mettere in chiaro le cose. Ma cosa c’è stato davvero tra i due? Il paragnosta non sembra avere dubbi sulla loro presunta storia: “Ha avuto 10mila uomini… E’ la verità”, aveva commentato.

Non ci resta che scoprire quale sarà la verità di Patrizia De Blanck, che nella vita ha avuto delle frequentazioni molto importanti con uomini anche piuttosto noti. Oltre ai due matrimoni rispettivamente con l’aristocratico inglese Anthony Leigh Milner, nel 1960 e successivamente, nel 1971, con Giuseppe Drommi, console di Panama ed ex marito di Anna Fallarino, la De Blanck avrebbe avuto anche numerosi flirt. La stessa contessa della tv, in una intervista di qualche tempo fa a Mesepermese.it dichiarò senza alcuna remore: “Sono una traditrice seriale, ne ho sempre avuti due: il marito e l’amante, perché con due facevo l’uomo ideale”. Chissà però se tra i suoi ‘amanti’ noti abbia avuto un posto anche Giucas Casella, come dichiarato dallo stesso.

Patrizia De Blanck, i presunti flirt della Contessa

In merito a Patrizia De Blanck, sappiamo sicuramente che tra i flirt più celebri che le sono stati attribuiti, ci sarebbe quello con Alberto Sordi, ma si è parlato anche del noto divo americano nonchè playboy, Warren Beatty, fino a Walter Chiari e Mohamed Al Fayed. E poi ancora attori, miliardari e principi, tante le “avventure” che Patrizia avrebbe vissuto, anche se quella con Giucas Casella, ad oggi, non era mai emersa.

La De Blanck durante una sua apparizione a La vita in diretta svelò anche di un flirt avuto con Franco Califano, del quale commentò: “C’era un night club che stava vicino a Piazza del Popolo ed era di Gianni Orlando: io andavo tutte le sere, è arrivato il proprietario e mi ha presentato Califano, che però non conoscevo ancora. Siamo andati a ballare ed è scattata la scintilla”. Un flirt che Patrizia ricorda ancora oggi con grande piacere: “eravamo tutti e due bellissimi, è stata una cosa molto bella”. A far finire quella storia bellissima, però, sarebbe stato il vizio del fumo: “fumava come un turco! Fumava come un pazzo, la stanza sembrava una camera a gas”, riferì. E questo potrebbe essere anche il motivo per il quale avrebbe deciso di mettere fine al suo presunto flirt con Giucas Casella.

