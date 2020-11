Patrizia De Blanck infrange il regolamento del GF Vip?/ Scoppia il caso “Orlando”

Patrizia De Blanck ha infranto il regolamento del Grande Fratello Vip 2020? Scoppia il caso “Orlando” nella casa più spiata d’Italia dopo le nomination che hanno portato al televoto sia Stefania che Massimiliano Morra. Tutto è accaduto durante la puntata serale con Alfonso Signorini, trasmessa il 9 novembre. Tutte le donne della casa sono state chiamate a fare le nomination palesi. La maggioranza ha nominato Stefania che è stata poi votata dalla contessa la quale, dopo aver concluso il tutto, si è lasciata andare ad una confidenza proprio con la Orlando. Le parole di Patrizia De Blanck avrebbero così confermato l’esistenza di una strategia contro la showgirl esattamente come aveva insinuato Antonella Elia in diretta. “Alfonso, c’è qualcosa che non va. Si sono messe d’accordo”, sono state le parole della Elia.

LE PAROLE DI PATRIZIA DE BLANCK A STEFANIA ORLANDO

Dopo le nomination, nonostante la diretta con Alfonso Signorini, mentre tornavano in salone, Patrizia De Blanck ha spiegato a Stefania Orlando il motivo del suo voto e le sue parole confermerebbe l’esistenza di una strategia che rappresenterebbe la violazione del regolamento del reality. “Due nomination o tre non ti cambiano, per quello te l’ho detto prima. Io volevo nominare Rosalinda”, ha spiegato la contessa a Stefania, “Ma poi ho visto che 1,2,3,4 volti andavano tutti a te. Solo per quello ti ho nominata. Però te l’ho chiesto prima. Hai visto che avevo due fogli? Due fogli mi son tenuta. Altrimenti non ti avrei nominata, te lo giuro su Giada”. Alfonso Signorini indagherà sull’accaduto adottando eventuali provvedimenti disciplinari? Stefania Orlando è diventata il nuovo bersagio del gruppo più grande della casa? Lo scopriremo nel corso delle prossime puntate.

Qui si sente benissimo.

La contessa, ultima a votare, ha tenuto le carte di Adua e Stefania ma, quando ha visto che Elisabetta, Adua e Dayane hanno nominato Stefania, lei ha deciso di buttare la carta di Adua, tenendo quella di Stefania. SCHIFO. #GFVIP pic.twitter.com/6yaHKf9WVX — VIPERISSIMA trαsh (@Viperissima_) November 10, 2020





