Grande Fratello Vip 2020 nominati e pagelle/ Parietti e De Blanck show, Bettarini squalificato e Brosio fuori

Grande Fratello Vip 2020: le pagelle della 17esima puntata

La diretta del Grande Fratello Vip 2020 del 9 novembre ha regalato al pubblico non poche emozioni. Alfonso Signorini è partito subito col botto, chiamando in confessionale Stefano Bettarini per comunicargli l’imminente squalifica. Scuse e ammissione di colpa sono stati però particolarmente apprezzati dal pubblico, così come l’uscita di scena in silenzio e senza troppo giustificazioni. VOTO 6,5. Dopo la brevissima permanenza di Bettarini, l’attenzione si sposta su Dayane Mello attaccata da molti coinquilini per il suo comportamento, effettivamente, ambiguo. VOTO 5. È iniziato invece ‘al top’ il percorso di Giulia Salemi al Grande Fratello Vip. Tra i più contenti del suo ingresso c’è, a sorpresa, Enock e questo dà l’assist affinché si parli già di possibile flirt. Giulia però non cavalca l’onda e, anzi, chiede rispetto per la fidanzata di Enock che segue tutto da casa. VOTO 8 per lei.

Francesco Oppini e Alba Parietti, momento toccante al Grande Fratello Vip

Uno dei momenti più attesi della nuova diretta del Grande Fratello Vip è stato l’ingresso di Alba Parietti. Dopo un confronto con Tommaso Zorzi – che conferma sempre più di essere uno dei papabili vincitori (VOTO 8) – incontra in un toccante confronto il figlio Francesco Oppini. Questa scena madre-figlio poteva essere banale o ‘ripetitiva’, invece risulta toccante, bella, profonda. I due toccano corde inedite e le lacrime che scendono giù a entrambi lo confermano: VOTO per Alba e Francesco 9. Veloce menzione per Maria Teresa Ruta che conquista una nuova vittoria al televoto e si conferma invincibile, con ben 12 nomination consecutive superate. Che possa essere la vincitrice del reality? Bello anche il messaggio mandato alle donne: “Non arrendetevi mai, non siete voi quelle sbagliate”. VOTO 7,5.

Eliminati e nominati della nuova diretta

Altro momento che merita una menzione particolare è l’incontro di Patrizia De Blanck con sua figlia Giada. Un momento che in tanti attendevano da tempo, la contessa in primis. È stato proprio questo il regalo più bello del suo compleanno e per l’occasione Giada ha avuto per lei parole meravigliose che hanno fatto scorrere le lacrime di tanti e hanno mostrato una parte inedita di Patrizia. VOTO 8,5. Concludiamo con le nuove nomination: al televoto troviamo Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Eliminato della serata Paolo Brosio, dopo la squalifica per bestemmia di Stefano Bettarini.



