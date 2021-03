Patrizia De Blanck perde un dente ad Avanti un altro/ La reazione di Bonolis…

Patrizia De Blanck ci ricasca! La contessa ‘del popolo’, come lei ama definirsi, ha commesso la stessa gaffe andata in scena nello studio del Grande Fratello Vip, stavolta però in un altro noto programma televisivo: Avanti un altro! Cos’è accaduto? La De Blanck ha perso un dente! È Gabriele Parpiglia su Giornalettismo a svelare in esclusiva quanto accaduto nel corso della puntata speciale: “Durante la registrazione di “Avanti un altro” con ospiti i concorrente dell’ultimo “Gfvip” imprevisto in diretta per la contessa Patrizia De Blanck che proprio durante il suo ingresso, ha perso un dente. Alt. Un dente vero, non finto! Ha spiegato la Contessa. – si legge – Una gag che poi è stata trasformata dal grande Paolo Bonolis in gag durata per tutta la puntata, con la Contessa che continuava a ripetere che il suo dente fosse vero, ma ormai perso.”

Patrizia De Blanck e quella volta che saltò il dente al Grande Fratello Vip…

La contessa De Blanck ha perso un dente ad Avanti un altro, ma, come ricordato all’inizio dell’articolo, la stessa cosa è accaduta anche alcune settimane fa al Grande Fratello Vip. In quell’occasione Patrizia De Blanck, stuzzicata da Alfonso Signorini, ha raccontato: “Ho dato un morso ad un biscotto ed è saltato… – e ha inoltre aggiunto – Ma non era neanche una capsula, era proprio un mio dente! Non so com’è accaduto!” Anche in quell’occasione, la De Blanck regalò al pubblico momenti molto divertenti e particolarmente esilaranti. Di certo Bonolis saprà ulteriormente ‘impreziosire’ questo episodio.



