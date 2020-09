Grande Fratello Vip 2020, pagelle e nomination/ De Blanck domina, Brosio si ritira?

Grande Fratello Vip 2020: le pagelle della seconda puntata

È stata una seconda puntata del Grande Fratello Vip 2020 davvero molto ricca. Giunge al termine dopo tanti nuovi ingressi ma anche tra liti furiose, inaspettati interventi telefonici e anche molti momenti divertenti questo appuntamento, talvolta sfuggito di mano ad Alfonso Signorini. Stasera il conduttore commette qualche gaffe, scambia Dayane per Denis Dosio e perde anche le staffe in un’occasione. Non in piena forma, dunque. Voto 6. Poco presente in questa puntata Pupo, che si lascia comunque andare ad una battuta piuttosto pungente sulla Gregoraci. Voto 6 anche per lui. È invece ben presente, e si sente, Antonella Elia, che ne ha una per tutti. Da Flavia Vento alla De Blanck per finire poi con le pesanti parole all’amica Stefania Orlando – “Hai parlato male di me due volte. Perché mi hai invitato al tuo matrimonio allora, per fare numero?” – Voto per lei 8.

I nominati della seconda puntata: Fausto Leali e Massimiliano Morra

La puntata scorre veloce e si alterna tra ingressi nella Casa e ‘approfondimenti’, quasi tutti dedicati alla Contessa De Blanck. È ancora lei la vera protagonista della serata (litiga furiosamente con Flavia Vento) e, se talvolta risulta comunque ‘too much’, diverte e piace anche al pubblico, che la premia con l’immunità. Voto 7,5. Tra gli ingressi merita una menzione lo scatenatissimo Denis Dosio, che fa però il pieno di commenti di telespettatori perplessi; e Elisabetta Gregoraci, che invece piace e convince anche come concorrente. Non entra, invece, Paolo Brosio. Il concorrente, tra i più attesi, è stato costretto allo stop da un problema di salute. Che possa ritirarsi prima di iniziare? Concludiamo con i primi due nominati: Fausto Leali e Massimiliano Morra. Chi sarà il primo eliminato? Appuntamento a lunedì 21 settembre.



