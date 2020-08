Patrizia De Blanck “sono una traditrice seriale”/ Le confessioni della contessa

Patrizia De Blanck ospite dell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, il contenitore pomeridiano di Raiuno condotto da Andrea Delogu e Marcello Masi, si lascia andare ad una confessione choc! Non è la prima volta che la contessa del piccolo schermo fa discutere parlando della sua vita privata che l’hanno vista protagonista di flirt con star del cinema mondiale come Warren Beaty, ma anche Alessandro Onassis, Mohamed Al Fayed fino a Farouk Chourbagi. In particolare la contessa del popolo, come ama definirsi, è stata chiamata a commentare un tema mai così attuale come quello dei tradimenti dopo che la cassazione ha emesso una nuova sentenza che ha precisato che non tutti i tradimenti, consumati durante un matrimonio, potranno portare uno dei due coniugi alla richiesta di un risarcimento. Senza tanti giri di parole la De Blanck parlando proprio di tradimenti ha confessato: “sono una traditrice seriale. Io lo dico, perché c’è tanta gente che lo fa e non lo dice”. Parole chiarissime quelle pronunciate dalle contessa che hanno stupito i padroni di casa de La vita in diretta Estate. Lo stesso Marcello Masi poco prima di mandare il servizio dedicato ai tradimenti rivolgendosi alla contessa aveva detto: “io non mi permetterei mai di dire queste cose”, mentre la Delogu ha detto “lo sapevo che lo avrebbe detto”. Possibile che i due conduttori de La vita in diretta Estate avessero già sentito la confessione della De Blanck prima ancora che lei la condividesse in diretta con tutto il pubblico di Raiuno.

Patrizia De Blanck: “Ho finto un orgasmo, ma…”

Patrizia De Blanck piaccia o meno è una che ci mette sempre la faccia. La sua vita è un romanzo fatto di incontri e racconti davvero unici. Come lo sono le sue interviste come quella rilasciata a Mesepermese (data 2 maggio 2018) in cui si è raccontata a cuore aperto soffermandosi in particolare sulla sua vita privata. Parlando proprio di seduzione la contessa del popolo ha rivelato: “quando ho voluto sedurre veramente nessuno mi ha mai resistito”, ma attenzione le sue mire non sono mai state indirizzate ai politici “li trovo tutti antierotici”. Non solo uomini hanno provato a sedurla, ma anche donne come ha raccontato: “sì, la mia migliore amica. Mi amava alla follia, ho alcune sue lettere molto passionali. Una notte ci siamo trovate all’hotel de Paris di Monte Carlo: lei venne nella mia suite e, mentre dormivo, mi sentii accarezzare e baciare il corpo. Io continuai a far finta di dormire e la lasciai fare. Provai un intenso e inconsueto piacere. Pensavo si trattasse di un sogno. Non accadde più e non ne parlammo mai”. Desiderata da tantissimi uomini, la contessa del popolo non ha mai fatto sogni erotici visto che le sue fantasie le ha sempre realizzate e parlando di luoghi strani dove ha fatto l’amore ha confessato “si, il letto”. La contessa ha poi raccontato di una particolare situazione: “mi trovavo sempre all’hotel de Paris di Monte Carlo: nell’albergo davanti alla mia camera c’era una coppia intenta a fare acrobazie amorose. Lui si accorse della mia presenza e cominciò a guardarmi mentre faceva l’amore come se lo stesse facendo con me. Rimasi a guardare come ipnotizzata. Amo il lieto fine” concludendo che le è capitato di fingere un orgasmo “per far piacere al mio partner e accelerare il finale. Nessuno si è mai accorto di nulla. In questo sono da premio Oscar”.



