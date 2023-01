Patrizia De Blanck stronca i nuovi Vip:”Morti di fama…”/ “Progetti? Sogno Sanremo”

Patrizia De Blanck rimpiange i Vip del passato: “Dopo di loro…”

Patrizia De Blanck non usa particolari giri di parole quando si tratta di offrire la propria opinione, come confermato dalla recente intervista per il settimanale Nuovo. La contessa ha infatti presentato il suo primo singolo, il brano Vaffanvip, aggiungendo la sua personale opinione rispetto ai Vip emergenti del momento. “Oggi basta che qualcuno appaia in TV e diventa subito un Vip. Ma per esserlo veramente ci vuole ben altro, non basta una bella immagine”.

Patrizia De Blanck, nel corso dell’intervista, racconta come è nata la particolare scelta di esordire nel mondo della musica con il brano prettamente ironico Vaffanvip, dedicato proprio ai volti noti del momento: “E’ nato tutto dall’invito di Igor Righetti e Lorenzo Castelluccio; Con Igor ci conosciamo praticamente da sempre, da quando ho avuto una love story con il cugino, Alberto Sordi. Lui mi ha detto che sarebbe stato bello registrare insieme un brano ironico: ci siamo divertiti a prendere in giro i cosiddetti “vip”. Tornando poi sui presunti nuovi volti dello spettacolo, Patrizia De Blanck ha aggiunto: “Rimpiango chi vip lo è stato veramente: penso a un uomo affascinante e carismatico come l’avvocato Gianni Agnelli, alla famiglia dei Borbone oppure ai grandi signori della Tv come Mike Bongiorno e Raimondo Vianello.

Patrizia De Blanck, nel corso dell’intervista rilasciata per il settimanale Nuovo, ha aggiunto ulteriori dettagli in merito all’indiscrezione sull’ipotetico ritorno al Grande Fratello Vip, in coppia con Lorenzo Castelluccio. “E’ vero, ma il progetto non si è concretizzato. Devo anche dire che in questa edizione del reality mancano i vip. Forse sarebbe meglio tornare a chiamarlo Grande Fratello e basta“. Dopo l’ennesima critica tagliente, la contessa spiega la sua particolare definizione di Vip: “Quali caratteristiche dovrebbe avere un personaggio famoso? I Vip degli anni d’oro che ho vissuto io erano persone davvero importanti e dotate di cultura. Oggi, invece, ce ne sono decisamente meno.

La contessa Patrizia De Blanck si sofferma anche su ipotetici nuovi progetti dopo il lancio del nuovo singolo Vaffanvip, accennando ad un sogno particolare: “Intanto comincio dalla nuova canzone, poi vorrei andare al Festival di Sanremo“. Incalzata sulla possibile ironia o reale ambizione, la contessa ha precisato: “L’ironia è da sempre un mio punto di forza. Quest’anno mi piacerebbe proporla, magari in uno degli eventi che ruotano attorno alla Kermesse che si svolge al teatro Ariston.











