Giovanni Ciacci sbotta contro le critiche:”Basta menzogne!”/ “Marco Bellavia fingeva…”

Giovanni Ciacci ne ha per tutti: da Simona Ventura ad Ariana David

Giovanni Ciacci doveva essere probabilmente uno dei volti di punta dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, ma la sua esperienza è stata tutt’altro che felice. Il “caso” Marco Bellavia lo ha messo in cattiva luce, al punto da rischiare perfino la squalifica diretta. In una recente intervista rilasciata per il settimanale Nuovo, il makeup artist ha deciso di rompere il silenzio e di scagliarsi contro tutte le critiche ricevute da alcuni volti noti della televisione italiana.

Da Simona Ventura a Fabrizio Corona, sui social e non solo sono arrivate critiche a non finire nei confronti di Giovanni Ciacci dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip. “Le critiche della Ventura? L’avrò vista si e no tre volte in vita mia. Se c’entrano i miei commenti fatti in passato? In dieci anni di Detto Fatto non ho ricevuto alcuna querela”. Su Ariana David, che ai tempi dell’eliminazione aveva quasi esultato con un “Giustizia è fatta“, il makeup artist ha spiegato: “Mai avuto a che fare con lei: l’ho incontrata qualche volta a Pomeriggio Cinque. Evidentemente alla gente piace sparare sulla croce rossa”.

Giovanni Ciacci non nasconde l’amarezza per i commenti di Adriana Volpe, intervenuta anche nel corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip: “Adriana era entrata nella casa per farmi una sorpresa, poi ho saputo che si è scagliata contro di me riportando una mia frase. Continuo a pensare che Marco Bellavia fingesse“. Nel commentare le parole al veleno dell’amica, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha dunque ribadito la sua posizione sul caso più discusso degli ultimi mesi.

Altrettanto piccato il commento di Giovanni Ciacci in merito alle critiche ricevute da altri due volti televisivi piuttosto noti: Antonella Mosetti e Fabrizio Corona. Sulle parole della showgirl, parlando al settimanale Nuovo, ha commentato: “Ce l’ha con me perchè anni fa le offrii una vacanza in un resort dove ho un negozio: lei chiese dei soldi, cosa che non era prevista“. Sul re dei paparazzi ha invece chiosato: “Mi ha detto di salutare per sempre la televisione? Lo ringrazio, detto da lui mi fa piacere: è un altro che non ho mai visto nemmeno negli studi televisivi. Quando partecipavamo allo stesso programma lui era agli arresti domiciliari.











