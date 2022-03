Patrizia Groppelli asfalta Floriana Secondi “Volgare”/ “Brutto spettacolo, dura poco”

La seconda parte della puntata di Mattino 5 è stata quasi interamente dedicata all’Isola dei Famosi e a quello che è successo ieri sera durante la puntata. Federica Panicucci ha fatto notare come la protagonista della serata sia stata Floriana Secondi e i suoi litigi con molti naufraghi, tra cui Carmen di Pietro, Nicolas Vaporidis e Cicciolina. Patrizia Groppelli è subito intervenuta nella discussione per esprimere la sua opinione sul comportamento della donna, affossandola senza troppi convenevoli: “Non difendetemela, una portuense del porto di Livorno è meno volgare di lei”.

Floriana Secondi choc: "Ho fatto i miei bisogni dove capitava"/ "Zequila? Dormiva e…"

Federica Panicucci allora, ha cercato di stemperare i toni dopo il paragone della donna che poteva risultare un offesa per qualcuno: “Salutiamo tutti i portuensi di Livorno, tra l’altro io sono di Cecina, stiamo proprio vicini. Non era un’offesa, volevo dirlo”.

Floriana Secondi all’Isola dei Famosi attira solo critiche

Patrizia Groppelli ha continuato ad attaccare la concorrente del reality facendo notare come la concorrente urli sempre come una disperata dando ragione a Raffaello Tonon, ospite di questa puntata di Mattino 5: “Sta facendo un brutto spettacolo, sta dando un brutto messaggio. Urla come una disperata. Lei dura poco in tv, la raccattano giusto per fare questi reality show”.

Floriana "Vaporidis con cellulare in hotel e rasoio all'Isola dei Famosi"/ Lancia sospetti sugli autori

Il comportamento di Floriana Secondi all’interno del reality sembra non piacere a molte persone, tra cui anche all’opinionista Vladimir Luxuria che ha stroncato la concorrente dopo che questa ha accusato Nicolas Vaporidis di essere stato privilegiato e favorito dalla produzione del reality: “Accusare qualcuno di avere un oggetto per esigenze mediche è veramente di basso livello”.

LEGGI ANCHE:

Floriana vs Nicolas Vaporidis "Infame ed esaurito"/ Lui: "Mi faccio da parte se..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA