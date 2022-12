Patrizia Groppelli contro Francesco Mango: “Prendi tutti per il cul*, vai a lavorare”/ Lui: “Sono malato”

Patrizia Groppelli asfalta Francesco Mango a Pomeriggio 5: “Vai a lavorare! Hai preso per il cul* tutti!”

Francesco Mango e Viola Valentino tornano ospiti di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 questa volta per chiarire la questione del reddito di cittadinanza che Mango prende da un anno e mezzo. In diretta va in scena il complicato confronto tra i due e Patrizia Groppelli che per prima ha lanciato lo scoop sul reddito di cittadinanza e che parte subito con l’accusare Francesco.

“Tu non sei un amplificatore per tante persone perché tu non ci dici che patologia hai però lavori, segui Viola nei suoi viaggi, vai a Roma… Tu sei abile a lavorare, vai a fare qualsiasi cosa, il cameriere…” esordisce la pungente opinionista, che di fronte alle battute di Mango continua: “Non fare lo sbruffone con me, hai preso per il culo tutti e ti devi vergognare!”

Francesco Mango replica chiarendo di non aver avuto un passato semplice: “Io sono cresciuto da solo, nato in periferia, non mi ha mai aiutato nessuno… Io ho diritto a questo aiuto” – e specifica – “Io non lavoro altrimenti non chiedevo un aiuto! – e spiega – Il mio lavoro di ‘produttore’ sai in cosa consiste? Ascolto un disco e dico ‘Ah bello'”. Interpellata da Barbara D’Urso, Viola Valentino conferma che da lei il marito non percepisce soldi: “È mio marito, devo pure pagarlo?” E aggiunge: “Che prende il reddito di cittadinanza? Confermo che non lo sapevo. Ma lui effettivamente ha dei problemi, di conseguenza l’ha fatto, allora?”

Ed è proprio di questi problemi di salute che si parla sul finale: “Se mi devo umiliare mi umilio una volta per tutte e dico qual è la patologia di cui soffro!” sbotta Mango in studio, chiarendo che le medicine gli servono perché “devo curarmi per tutta la vita… Se serve dirlo lo dirò di cosa soffro, così sarò sempre più emarginato dalla società”.











