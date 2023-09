Patrizia Groppelli ricoverata in ospedale, come sta/ “Sembrava un piccolo calcolo renale, invece…”

Patrizia Groppelli come sta: ricoverata per un urfido batterico ai reni

Patrizia Groppelli è ricoverata in ospedale; l’opinionista televisiva, pochi minuti fa, ha annunciato sui social le proprie condizioni di salute rassicurando i fan.

“Alla fine mi sono fermata io! Sembrava un piccolo calcolo renale invece era un urfido batterio che ha trovato casa nel mio rene, facendo un casino! Invece la mia casa sarà qui per qualche giorno! Ma tutto bene eh! Groppelli “abbattuta”non si puo’ sentire, be’ un po’ fuori uso si!” ha affermato sui social, a corredo una foto che la ritrae in ospedale con delle flebo. Tantissimi i commenti di sostegno alla Groppelli che passerà alcuni giorni in ospedale per completare la terapia.

Barbara D'Urso prenderà il posto di Mara Venier a Domenica in?/ "Non avrò problemi"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Patrizia Groppelli (@patrizia_groppelli)

Patrizia Groppelli lite con Simona Izzo: “Spero che tu non mangi i croccantini”

La moglie del giornalista Sallusti, ospite del talk show Zona Bianca Estate, è stata protagonista di un duro scontro con Simona Izzo. Si parlava di diete quando quest’ultima, si è presentata in collegamento con il suo cagnolino: “Volevo dirvi che il mio cane fa una dieta chetogenica, visto che non ci sono i carboidrati nei croccantini” afferma Izzo.

Malattia Lina Wertmüller e causa morte/ La lotta contro un tumore ai polmoni

A quel punto Groppelli si infuria: “Ma Izzo non ti si può sentire che fai fare la dieta chetogenica al cane, ma cosa mangia? Dai. Il cane mangia quello che mangia il padrone, secondo me tu obblighi il cane a fare la tua stessa dieta“. Immediata la replica dell’attrice e doppiatrice italiana: “Il cane mangia i croccantini Patrizia, io spero che tu non mangi i croccantini”. L’opinionista tv, però, non si arrende e aggiunge: “Però non si capisce è ragazzi… io i croccantini non li mangio Izzo scusami“.

LEGGI ANCHE:

Venezia 80, Nikita Pelizon sorprende alla Mostra del cinema/ Il messaggio dell'ex Gfvip é virale

© RIPRODUZIONE RISERVATA