Patrizia Groppelli vs Floriana Secondi “Un’ingrata”/ “Ha fatto figura da peracottara”

Si parla de L’Isola dei Famosi 2022 stamane durante la diretta di Mattino5, classico appuntamento mattutino di Canale 5 condotto da Federica Panicucci, e il focus iniziale è stato su Floriana Secondi. Ieri l’ex concorrente del Grande Fratello è stata “eliminata” assieme ad Antonio Zequila, il suo compagno di avventura, e trasferita su Playa Sgamada. Inizialmente Floriana Secondi sembrava intenzionata a lasciare definitivamente il reality show di casa Mediaset: “Voglio lasciare l’isola come vuole il pubblico”, ha spiegato la stessa, che poi è tornata sui suoi passi, facendosi anche convincere da un’amica in studio.

FLORIANA SECONDI SI RITIRA DA L'ISOLA DEI FAMOSI 2022?/ Cambia idea e resta

Un atteggiamento che non è piaciuto a Patrizia Groppelli, presente in studio a Mattino5, che ha commentato: “E’ un’ingrata – parole da cui ovviamente non ci discostiamo ma che riportiamo solamente per dovere di cronaca – le danno possibilità di tornare in tv e poi fa ste figuracce da ‘peracottara, è una peracottara’. Abbiamo mille casi di persone che sono andate nella seconda isola e poi hanno avuto un bel percorso”, ha proseguito la compagna del direttore del quotidiano Libero”.

PATRIZIA GROPPELLI VS FLORIANA SECONDI, TITTOCCHIA E MONSE’ LA DIFENDONO

“Non può fare la vittima per questa cosa – si è poi rivolta a Emanuela Tittocchia, anch’essa in collegamento – sembri una pischelletta anche te. io spero che resti il più possibile sull’isola perchè quando torna ho paura della storia del parrucchino”, chiosando e riferendosi ai capelli di Zequila.

Proprio la Tittocchia ha aggiunto: “Lei ha avuto un crollo perchè ha avuto una vita difficile non comoda”, e anche Maria Monsè ha difeso Floriana Secondi: “Dobbiamo metterci anche nei panni di un’altra persona che è umana, non è solo una roccia senza cuore”. Quindi Raffaello Tonon ha concluso: “E’ stato l’unico momento in cui è stata ferma, dice ‘il pubblico mi manda a Roma, io me ne vado a Roma”. Che abbia avuto un’infanzia difficile questo lascia il tempo che trova”.

