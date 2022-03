Isola dei famosi 2022, eliminati Carmen e Alessandro o Antonio e Floriana?/ Si salva

L’isola dei famosi 2022, in nomination le coppie Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro vs. Antonio Zequila e Floriana Secondi

In data 28 marzo 2022, su Canale 5, va in onda la nuova puntata de L’isola dei famosi 2022 condotto da Ilary Blasi con la collaborazione speciale degli opinionisti Vladimir Luxuria e Nicola Savino, che decreterà l’eliminazione voluta dal pubblico al televoto settimanale in corso tra due concorrenti unici. Si tratta della coppia formata dalla showgirl Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e la coppia formata dall’ex Gf vip Antonio Zequila e l’ex Gf Floriana Secondi.

La prima coppia è finita in nomination per il volere del gruppo dei naufraghi in corsa al reality honduregno e la seconda coppia è invece finita in nomination per il volere dei leader della settimana, rivelatisi Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. Il televoto indetto questa settimana chiama il pubblico a fare una scelta ad eliminazione tra le due coppie nominate. E, intanto, gli internauti scommettono sulla coppia che alla fine perderà al televoto in corso, come riprende il beninformato Biccy, a testimonianza di alcuni sondaggi indetti online.

Floriana Secondi e Antonio Zequila battuti a L’isola dei famosi da Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro?

Secondo i sondaggi del momento, nel dettaglio, a detta degli internauti sarebbero Floriana Secondi e Antonio Zequila alla fine ad essere i candidati all’eliminazione al termine del televoto settimanale indetto a L’isola dei famosi 2022, per almeno il 75% delle preferenze espresse dal web per la nuova eliminazione. Chi perderà la prova televoto della nuova puntata de L’isola dei famosi 2022 si vedrà costretto a lasciare il gioco, per poi trasferirsi in solitaria a Playa Sgamada, lontano dai naufraghi in corsa al reality di Canale 5. Cicciolina, eliminata la scorsa puntata in coppia con Marco Melandri, si è recata sulla stessa “Playa” dove le è stata offerta la possibilità di tornare in gioco unendo le forze in coppia con un altro naufrago a scelta tra Roger Balduino, Jovana Djordjevic e Patrizia Bonetti. Chi verrà scelto?

Nel frattempo, i concorrenti naufraghi che non hanno ancora registrato lo sbarco in Honduras sono Guendalina Tavassi con il fratello Edoardo, i Cugini di Campagna, in qualità di concorrente unico e Marco Senise in quanto concorrente singolo.

