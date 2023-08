Patrizia Groppelli vs Simona Izzo: “Fai fare la dieta al cane?”/ Replica: “Spero tu non mangi i croccantini”

Patrizia Groppelli è stata ospite nella serata di ieri presso il programma Zona Bianca Estate, noto talk di politica e attualità in onda la sera su Rete 4 e condotto da Giuseppe Brindisi. Si parla di diete in studio e la nota Simona Izzo si è presentata in collegamento con il suo cagnolino: “Volevo dirvi che il mio cane fa una dieta chetogenica, visto che non ci sono i carboidrati nei croccantini”, a quel punto è esplosa la Groppelli: “Ma Izzo non ti si può sentire che fai fare la dieta chetogenica al cane, ma cosa mangia? Dai”.

Simona Izzo ha replicato: “Tu devi ascoltare, non ho detto che faccio la dieta al cane, ho detto che i cani, per loro natura, sono carnivori e fanno la chetogenica, anche i leoni, non è che si mangiano la pizza”, ma la Groppelli non ci sta: “Il cane mangia quello che mangia il padrone, secondo me tu obblighi il cane a fare la tua stessa dieta”. Di nuovo Simona Izzo: “Il cane mangia i croccantini Patrizia, io spero che tu non mangi i croccantini”, e la Groppelli: “Però non si capisce è ragazzi… io i croccantini non li mangio Izzo scusami”.

PATRIZIA GROPPELLI VS SIMONA IZZO, LITE SUI CROCCANTINI: “NESSUNO LI MANGIA!”

Al che è intervenuto Giuseppe Brindisi che ha cercato di placare gli animi: “Nessuno mangia i croccantini, nessuno li mangia”, poi Simona Izzo ha ribadito il concetto: “Patrizia sto dicendo che il cane mangia la cheto come i leoni no?”,

Giuseppe Brindisi: “Dai lasciamo stare i croccantini, li compro anche ai miei due cani”, e si è sentita ancora Simona: “I cani sono carnivori”, al che il conduttore ha redarguito l’ospite per l’ultima volta, “Simona! Per favore”. A quel punto la discussione si è definitivamente interrotta con la parola che è andata agli esperti in studio, a cominciare dal giovane nutrizionista Giulio Rossi, arrivando al noto prof Calabrese.

