Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli si sono sposati/ “Grazie a lui è cambiato il mio destino…”

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli “finalmente” marito e moglie: “Eravamo due animali feriti…”

Dopo 7 anni d’amore intenso e viscerale, Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli hanno deciso di suggellare il loro rapporto con il grande passo del matrimonio. Prima in comune, poi in spiaggia per festeggiare l’unione tra amici e parenti; il direttore di LIbero e la giornalista del settimanale Chi sono ufficialmente marito e moglie ed è stato proprio magazine a raccontare la giornata in stile “hippie” passo dopo passo con una serie di foto e aneddoti tra commozione ed euforia.

Sallusti: "Io e Bersani grandi amici"/ "Sposarmi con Patrizia? No, ho già dato…"

Il percorso nuziale di Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli – come riportato dal settimanale Chi – è partito qualche giorno fa con la solenne cerimonia in comune. I due volti del giornalismo hanno avuto l’onore di essere uniti in matrimonio dal sindaco di MIlano, Giuseppe Sala. A proposito dell’intervento del primo cittadino, la “penna” del settimanale ha scherzato: “Siamo vicini di casa… Infatti gli avevo chiesto di sposarci sul pianerottolo!“. Oltre all’ironia che la caratterizza, Patrizia Groppelli ha lanciato anche una velata stoccata agli amori del passato, anche da parte di Alessandro Sallusti. In un certo senso, ha definito l’amore e la gioia di oggi come frutto delle sofferenze del passato. “Ringrazio Alessandro per avermi accolto: eravamo due animali feriti… Alla fine, devo ringraziare anche loro per il dolore che hanno provocato; manderò un mazzo di fiori augurando il meglio“.

Sallusti vs Conte "Con Lei ci saremmo schiantati"/ Ex premier "Armi bloccano bonus"

Alessandro Sallusti e Patrizia Groppelli, la cerimonia “hippie”: “Sei il mio mago gentile…”

Come anticipato, dopo l’unione in comune al cospetto del sindaco di Milano Giuseppe Sala, Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti hanno deciso di cementare ulteriormente il sacro vincolo del matrimonio con una cerimonia personale in spiaggia. Tanti invitati divisi tra amici e parenti, tutte presenze gradite; su tutti spicca la presenza di Giuseppe Cruciani e Nicola Porro. Il primo ha avuto l’onore di essere testimone del direttore di Libero, il secondo invece è stato scelto come officiante della cerimonia. Le foto pubblicate dal settimanale Chi mettono in evidenza alcuni dei momenti più significativi; teneri baci, presenze importanti dal punto di vista affettivo e momenti di estremo romanticismo.

Sallusti e Vauro lasciano lo studio di L'aria che tira/ Myrta Merlino: "Come il GF"

La cerimonia in spiaggia ha reso il matrimonio di Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti quanto mai magico; l’atmosfera del mare al crepuscolo e la corposa presenza degli affetti più cari pare abbiano generato la commozione generale. In particolare, il settimanale Chi sottolinea come anche i fotografi presenti si siano commossi nel momento in cui la sposa ha deciso di fare un discorso tanto toccante quanto dolce. “Per magia ho incontrato il mio Ale, il mio mago gentile, il mio uomo fiero che ha spiegato le pieghe, a volte capricciose, del destino di entrambi…“.

Patrizia Groppelli e Alessandro Sallusti, dichiarazioni profonde: “Ci siamo salvati l’un l’altro…”

Dopo il matrimonio sfavillante ed emozionante con Alessandro Sallusti, Patrizia Groppelli ha deciso di confidare altri aneddoti e curiosità nel merito del suo rapporto al settimanale Chi. “Abbiamo deciso di sposarci 20 giorni fa. Alessandro mi ha detto: per celebrare il tuo cinquantesimo compleanno ti sposo… Mi ha salvato la vita in tutti i sensi; siamo usciti insieme da una burrasca…“. La giornalista non nasconde nemmeno un po’ tutta la sua felicità, anzi, ogni sua parola rilasciata al settimanale trasuda amore e tanta gratitudine nei confronti del suo neo marito Alessandro Sallusti.

Anche il direttore di Libero ha voluto celebrare a parole per il settimanale Chi il suo amore per Patrizia Groppelli. “E’ lei che ha salvato la vita a me…Dopo tanti anni dovevo sposarla, è stata una sanatoria“. Riprende poi la parola Patrizia Groppelli che prosegue nel decantare il suo amore per il giornalista aggiungendo poi un dettaglio sul viaggio di nozze. “Lui è la mia vita, la mia anima, la persona più generosa che conosca… Il viaggio di nozze? non abbiamo tempo, la nostra vita è già un viaggio di nozze“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA